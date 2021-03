Alistan conmemoración del 8 de marzo en Orizaba

Mujeres integrantes de los colectivos Marea Verde Altas Montañas, Cihuatlahtolli y Kalli Luz Marina, en punto del mediodía de este próximo domingo 7 de marzo llevarán a cabo un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en el Parque Apolinar Castillo de Orizaba.

"Con el objeto hacer visible la violencia que siguen sufriendo las mujeres en todo el país y en el mundo, es que decidimos los colectivos de la región centro del estado unirse en esta ocasión para visibilizar desde sus distintas maneras de atender la misma problemática", informó la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz María Reyes Huerta.

"Por desgracia la violencia se ha normalizado que cuando se rompen estos esquemas llega a ser mal vistas. Hay mucha gente que no entiende, que nos juzga, que nos ve mal y que obviamente salimos de los estereotipos de las mujeres, que debemos ser calladas, sumisas, no decir nada, a aguantar y obviamente rompemos con ese esquema y mucha gente no entiende por qué las mujeres tenemos tanta rabia y va a ser una oportunidad de decirlo y esperemos que eso sensibilice", dijo.

Dado a que la violencia se ha normalizado algunas mujeres optan por criticar lo que hacen estos colectivos que denuncian las desapariciones, feminicidios y violaciones y que quedan impunes, y esa es la problemática que debería de importar.

Cuestionada sobre el aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y la forma en que el Presidente de la República crítica el activismo de las mujeres, la activista señaló que desgraciadamente se tiene un Gobierno Federal que ha demostrado no estar en favor de las mujeres, tan es así que hace esa clase de pronunciamientos.

"Dice que las víctimas están siendo manipuladas por la derecha, la justificación de siempre o son fifis o son derecha o alguna justificación encuentra, pero la verdad sale a la vista, son víctimas que no han podido acceder a la justicia porque este hombre (Félix Salgado) siempre ha estado cobijado en el poder y por ello no va a haber una sentencia, porque si sabemos que con un hombre común y corriente en fiscalías a veces es difícil imagínate con un hombre que ha sido presidente municipal, senador y ahora quiere ser gobernador. Es un diputado que ha tenido control prácticamente de su estado durante mucho tiempo, en el municipio en donde cometió esos ilícitos".

Cabe señalar que en la conmemoración que se desarrollará en el Parque Apolinar Castillo, las féminas habrán de visibilizar la problemática que siguen enfrentando, para ello llevarán a cabo la instalación de cruces de flores blancas en memoria de todas las que ya no están.

Asimismo se realizará la lectura del Manifiesto 8M (8 de Marzo) por parte de las Colectivas convocantes; se realizará el canto sororo "La Bamba Feminista", haciendo patente que el canto y la alegría les pertenece y con ello también luchan por sus derechos al mismo tiempo que exigen justicia.