Alertan por posible socavón en la calle Miguel Alemán en Misantla

Un nuevo socavón podría formarse en cualquier momento en la colonia Manuel Villaraus Lima, donde vecinos de la calle Miguel Alemán, entre José Rodríguez Acosta y Poniente, han lanzado una alarma urgente ante el hundimiento progresivo del concreto hidráulico, que ya muestra señales críticas de colapso.

"Esto va cediendo cada día más, si no hacen algo pronto, se va a abrir un hoyo igual al que ya vimos la vez anterior", denunció un habitante de la zona, señalando la improvisada señalización de llantas colocadas por los mismos colonos para evitar una tragedia.

El riesgo no es menor, la pendiente natural de la calle, sumada al debilitamiento del pavimento y la proximidad de la temporada de lluvias, podría desencadenar un colapso repentino, con consecuencias graves para quienes circulan a pie, en motocicleta o en unidades del transporte público.

Los residentes viven con miedo, temen que el socavón arrastre vehículos o incluso viviendas: "Aquí pasan muchos niños y motos, si esto se hunde más, se puede llevar una casa o un carro completo, no estamos exagerando", expresó una vecina con visible preocupación, mostrando grietas que ya comienzan a aparecer en las banquetas y muros cercanos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha respondido a los reportes hechos por los vecinos, quienes exigen la intervención inmediata de la Dirección de Obras Públicas para realizar una valoración técnica y prevenir una tragedia mayor.

Esta situación se suma a una cadena de denuncias ciudadanas por el deterioro de las vialidades en Misantla, donde la falta de mantenimiento y respuesta oportuna ha dejado a varias colonias en estado de vulnerabilidad.

Los colonos hacen un llamado enérgico: "No esperen a que el pavimento reviente, queremos prevención, no lamentos", la ciudadanía advierte que la omisión de las autoridades podría tener consecuencias fatales, y aseguran que no se quedarán callados ante el abandono de una zona que, hoy más que nunca, necesita atención urgente.