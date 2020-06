Alcaldesa de Oluta no atiende solicitud de despensas para taxistas

Taxistas independientes de Oluta dieron a conocer que a una semana de que realizaron una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal no han recibido respuesta alguna por parte de la alcaldesa para ser apoyados con despensas.

Como se informó, durante el pasado miércoles 26 de mayo, aproximadamente 50 taxistas realizaron una protesta para pedir a la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan su apoyo en algunos temas debido a que durante esta pandemia del Coronavirus han sido de los sectores mayor afectados económicamente.

Durante la petición, uno de los puntos que trataron los taxistas fue la de ser apoyados con despensas debido a que señalan no cuentan con recursos y los ingresos en este gremio han disminuido en más del cincuenta por ciento.

"La verdad que tenemos poco trabajo, las deudas no esperan y nosotros tenemos que entregar las cuentas a los concesionarios. Nos ha pegado por todos lados, sabemos que no somos los únicos afectados por esta situación pero si hacemos el llamado a la alcaldesa para que no nos abandone en esta época de carencias", dijeron los ruleteros.

Señalaron que el día de la reunión la munícipe Prieto Duncan les dijo que a la brevedad los llamaría para apoyarlos pero no han recibido respuesta alguna.

"Ella (alcaldesa de Oluta) dijo que incluso apoyaría a todo el gremio de Oluta, que somos unos 150 aproximadamente, pero no nos ha llamado, ojalá no se quede en solo promesas porque la verdad sí que necesitamos de ese apoyo" manifestaron los ruleteros.