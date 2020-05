Alcaldesa de Ixhuatlán teme por su vida; denuncia a síndico

Debido a que teme por su vida, la alcaldesa Viridiana Bretón Feito interpuso denuncia en contra del síndico, Amador Altamirano Gallardo, a quien acusa de que la ha amenazado para que renuncie y él pueda asumir el cargo.

La edil indicó que el síndico le ha amenazado en repetidas ocasiones para que deje el cargo.

“Si no renuncio al puesto va a buscar la forma de desaforarme y si no me va a desaparecer para quitarme de en medio”, indicó Bretón Feito.

Hizo un llamado al gobierno del estado para que intervenga antes de que la situación pase a mayores.

Sobre las razones que pudiera tener ese funcionario municipal, comentó que al parecer tiene muchas deudas de la campaña pasada las cuales debe saldar, aun cuando nunca le dio dinero a ella durante esa etapa.

La edil aseguró que teme por su vida y la de su familia, por lo que interpuso su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 4 de mayo, por la cual se inició la carpeta de investigación UIPJ-1/DXIV/10/542/2020.

PRESENTA SÍNDICO DENUNCIA VS ALCALDESA

Por su parte, también el síndico Amador Altamirano Gallardo presentó una denuncia ante la misma instancia en contra de la alcaldesa por el probable delito de corrupción al existir tratos con una empresa fantasma.

El edil explicó que la denuncia fue interpuesta contra la alcaldesa o quien resulte responsable por el contrato establecido con la empresa “La Llanesa”, del cual en el 2018 se encontraron irregularidades, pero a pesar de que solicitó informes por esa situación nunca le fueron proporcionados.

“En otros oficios mediante los cuales solicité el contrato para darle saber el motivo por el cual no estuve de acuerdo, porque se estaba cometiendo un ilícito. Solicito a la alcaldesa que por dignidad pida licencia para solucionar el tema, no es asunto personal sino laboral”, sostuvo.