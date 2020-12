Alcalde de Nogales podría tener COVID-19; ´por no tomar mezcal´

El alcalde de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, anunció a través de sus redes sociales que podría estar contagiado de COVID-19.

Lo anterior debido a que personas en su equipo más cercano presentan síntomas fuertes de la enfermedad, aunque no precisó de quiénes se trata.

Por ello mencionó que se hizo ya la prueba correspondiente para ver si resulta positivo a coronavirus, aunque entre tanto "de manera responsable" se mantendrá en confinamiento domiciliario, desde donde estará informando cualquier novedad.

Sin embargo señaló que hasta ahora no presenta síntomas, por lo que los médicos le comentan que podría ser asintomático.

En tono de broma el alcalde atribuyó él no presentar síntomas a remedios herbolarios y al mezcal que toma.

"De ser positivo en la prueba por responsabilidad haré cuarentena y los mantendré informados. No me molesten que es bicho porque de ser así me llevaré a Nogales y parte de la región zona centro".

Mejía Peralta anunció lo anterior en su cuenta personal de Facebook la noche del domingo.