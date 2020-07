Alcalde de Minatitlán pide respetar contratos por uso de basurero

El presidente municipal, Nicolás Reyes Álvarez, confirmó que existen contratos establecidos por los cuales se realizan pagos mensualmente para la utilización del predio de Las Matas, mismos que deberán ser cumplidos.

Por lo anterior exhortó a los integrantes del comisariado ejidal para reconsiderar las acciones que al margen de la ley se vienen cometiendo en detrimento de la sociedad minatitleca

Como se informó el pasado miércoles elementos de la Policía Municipal Preventiva y la Guardia Nacional intervinieron para facilitar el acceso de los camiones de limpia pública al basurero de Las Matas después de conminar a un grupo de personas que mantenían cerrado el tiradero municipal, con lo que violentaban el estado de derecho.

Reyes Álvarez reiteró que el Ayuntamiento se ha mostrado respetuoso de las acciones emprendidas por los miembros del comisariado ejidal; sin embargo, requiere que se cumplan los acuerdos establecidos para evitar afectaciones mayores en materia de sanidad debido a la cantidad de basura que se genera en la localidad.

"Estamos pugnando porque esto sea en paz con tranquilidad, la situación no les beneficia y no podemos dejar al pueblo sin el servicio de limpia, sobre todo en esta temporada de pandemia; no queremos que se violente la situación, esperamos que pronto quede resuelta", señaló.

Con relación a los desechos colocados en este sitio por el gobierno de Coatzacoalcos, la autoridad municipal destacó que se realizó en apoyo a la problemática presentada durante el fin de semana anterior.

Razón por la que los ejidatarios solicitaron un pago de cien mil pesos adicionales, mismos que no forman parte del acuerdo de posesión que actualmente mantiene el Ayuntamiento de Minatitlán para hacer uso del predio.

Por lo tanto la solicitud fue desechada por el gobierno Municipal en las dos reuniones realizadas con los ejidatarios.

SERVICIO DE RECOLECCION SE IRA REGULARIZANDO

Por otro lado el director de limpia pública, Francisco Andrade Molina, manifestó que el servicio de recolección se activará totalmente durante los próximos días; en tanto se trabaja en la limpieza de las áreas públicas, especialmente en la zona céntrica y área de mercados.