Agotado, relleno sanitario de las Altas Montañas; urge solución

El relleno sanitario de las Altas Montañas "Colorines" está agotado, y si la autoridad municipal de Nogales no hace su trabajo y no solicita los permisos ante la Sedema para la construcción de otra celda nada se podrá hacer, señaló el procurador del Medio Ambiente en el estado, Sergio Rodríguez Cortés.

"Quieren construir una celda nueva pero no tienen permisos vigentes y no tienen el consentimiento de la autoridad municipal, lamentablemente no existe otro lugar que no contamine, este lugar bien o mal tiene impactos mínimos al medio ambiente, digamos que es el menos peor y muchos municipios depositan allí sus residuos.

"Mientras las autoridades municipales no se pongan de acuerdo y generen un sitio nuevo nosotros no podemos llegar más allá de lo que hemos hecho, que es ajustarlo, multarlo y hacer que cumplan pero lo demás depende de la autoridad municipal".

Recalcó que este relleno se encuentra agotado; "las 10 celdas están llenas saturadas, necesitan otro terreno, necesitan otra celda quizá en el mismo poligonal pero ya no se puede en los terrenos de Gobierno del Estado y es por eso que el proyecto está parado".

Reiteró que este tema no tiene nada que ver con la Procuraduría, ya que los permisos los debe tramitar el ayuntamiento ante la Sedema.

"La autoridad municipal debe hacer su trabajo y que permita que las cosas sucedan en ese predio o en otro y no solo en Nogales, sino en toda la región porque si se cierra ese lugar, a dónde".

Recordó que este sitio tiene 20 años operando y durante el 2019 fue intervenido por la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente debido al colapso de una celda, por lo que le fue impuesta una sanción de tres millones y medio de pesos de los cuales la empresa solo ha depositado un millón 200 mil.

En cuanto al basurero de Cuitláhuac, Rodríguez Cortés señaló que fue intervenido al 100 por ciento debido a que lo tenían autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente, pero no era el adecuado pues estaban dados de alta como un relleno sanitario seco.

Detalló que a este lugar se le impuso una sanción de 11 mil 500 umas, lo que se traduce en más de un millón de pesos lo cual ya fue solventado.

"Tienen un proyecto que están revisando con la Sedema para que este sitio también trabaje en su totalidad, mi objetivo es también que se vaya clausurando, se vaya cerrando una vez que cumpla el objetivo de revertir estos efectos negativos.

"Lo mismo tienen en la zona de Orizaba, Córdoba y de Cuitláhuac, tienen que pensar en un proyecto porque este proyecto de Cuitláhuac ya está agotado".

Asimismo señaló que ante esta problemática de contaminación de la basura los ayuntamientos deben cumplir con la ley.

"La Constitución en el 115 habla de cuál es su obligación de hacer un proceso de Limpia Pública y esto no nada más es recoger y transportar sino que la disposición final sea la adecuada. Orizaba compró una máquina, el señor presidente me platicaba de la inversión y de la planta de separación que iban a hacer y que su disposición final va a ser en los hornos de Cementos Apasco; es un proceso que no genera residuos, no hemos hecho la inspección pero no tenemos ninguna queja o algún señalamiento de parte de la gente, entonces mientras exista comunicación no tengamos por qué molestar a las autoridades".

Respecto a los camiones del municipio de Córdoba que se encontraban tirando sus desechos en terrenos del municipio de Aquila, señaló que el ayuntamiento fue multado con 800 mil pesos y tuvo que retirar sus desechos.

"Yo entiendo que las autoridades municipales de Aquila no tenían conocimiento de causa de lo que estaban haciendo, permitieron en un lugar, en un predio inapropiado e irregular, permitieron que se tiraran desechos.

"Córdoba es un municipio muy grande que genera cerca de 400 toneladas diarias, no sé por dónde les pasó por la mente que nadie se iba a dar cuenta de que iban a pasar 400 toneladas y en la primera ocurrencia le cayó la ley, se les incautaron los vehículos y se ajustó al municipio porque el responsable es quien deposita; lógicamente que hay una expediente abierto que la alcaldesa de Aquila que están atendiendo".

Finalmente mencionó que no hubo un daño al medio ambiente ya que no se depositó la basura y lo poco que se iba a depositar se limpió.