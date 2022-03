Agentes municipales aseguran que alcaldesa de Mixtla es ´tranquila y llevadera´

A poco más de dos meses del inicio de las nuevas administraciones, agentes municipales señalaron que si bien no ha habido recursos, no pueden hablar mal de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano Norma Estela Sánchez Hernández , pues hay un buen trato de ella hacia todos.

Patricia Tlehuacle Calihua, subagente municipal de Matlatecoya, señaló que si bien no hay recursos aún, no la critican, pues no depende de ella.

"Estamos pidiendo la obra del techado de nuestra capilla y también que nos apoye con los techados que dio Sedesol, porque se han estado deteriorando por las fuertes lluvias y viento, eso nosotros pedimos y esperamos que nos apoye", comentó.

Por su parte, Jorge Tlehuactle Zopiyactle, de la comunidad de Tetxilquila, señaló que la edil les ha informado que está haciendo gestiones para el municipio.

Mencionó que la población de esa localidad espera que le dé continuidad a una obra de pavimentación, a un andador y unas viviendas que hacen falta en el lugar y que se solicitaron para este año.

"Nosotros vamos de salida pero esperamos que se siga comunicando bien así como con nosotros", comentó.

Cabe mencionar que en dos meses más, estos agentes y subagentes dejarán sus cargos y entrarán otros nuevos que tendrán que darle continuidad a las peticiones de su población.