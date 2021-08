afluencia_regular,_durante_consulta_ciudadana_en_municipios_de_zona_centro

"Hubo una reducción en el número de Casillas por parte del INE y las reubicaron en otros lugares, pero quedaron mal ubicadas porque, por ejemplo, una ciudadana de Ia colonia Emancipación de Huiloapan andaba buscando su casilla y tiene que ir a votar hasta la congregación San Cristóbal, allá por el Entronque de Vicente Guerrero de la autopista y la parte trasera del Hospital Regional de Río Blanco, obviamente no va a ir porque le queda bien lejos", reveló una observadora de la casilla 1668, 1669 y 2629 ubicada en la Escuela Primaria Ana María Gallaga de Nogales.

Por su parte, Maricruz Othón Moncada, observadora ciudadana en la casilla 2625, asentada en el Palacio Municipal, insistió en que hubo mucha desorientación por parte de la ciudadanía, además de que participaron más mujeres que hombres.

"Acá (en palacio) tenemos cuatro casillas ubicadas en una sección, hay ciudadanos que están desorientados en cuanto a la ubicación, porque se acostumbraron a la ubicación de su casilla y ahora todas están revueltas para que ellos puedan emitir su voto".

Externó que la gran mayoría de los ciudadanos han acudido molestos a sufragar su decisión para enjuiciar o no a los ex presidentes de México, ya que tuvieron que andar buscando su casilla. "Algunos vienen de lejos y llegan acá y no van a votar acá finalmente, porque su casilla acá no está".

Señaló que, ante tal situación, han tenido que orientarlos para la ubicación de su casilla.

"Estoy aquí (palacio municipal) desde que iniciaron con la instalación de la casilla. Realmente estuvo a las 8:30 instalada; a esa hora empezó la votación".

Afirmó que la afluencia de la población fue muy lenta, además de que se observó que la mayor participación está en las mujeres a diferencia de los hombres.

"También estoy observando a todo porque esa es mi finalidad, con responsabilidad social ver esta inédita Consulta Popular y que la participación ciudadana sea un poco más activa para todos nosotros, para que como ciudadanos participemos en esta consulta histórica para México".