Afirma Manuel Huerta estar en preferencia de la población rumbo al 2024

Manuel Huerta Ladrón de Guevara exdelegado de Bienestar en la entidad, afirmó que encabeza las preferencias de la población con miras a designar quién será el Coordinador de los Trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz.

“Es lógico, nosotros le hemos caminado, hablado y escuchado. Otros nada más pintan bardas”, manifestó.

Y es que aseveró que los más recientes sondeos con la población, se encuentra en la preferencia, por lo que se dijo motivado por el respaldo de miles de ciudadanos que a lo largo de la primera semana de recorridos le brindan su apoyo.

"Tengo una semana caminando en este nuevo proyecto, pero más de 40 años luchando contra la desigualdad, el abuso de poder, la marginación y la corrupción y eso es lo que el pueblo reconoce a mi paso, por eso estoy seguro que vamos a ganar la encuesta y vamos a traer a todo el pueblo el desarrollo y bienestar que a lo largo de décadas han esperado", apuntó.

ASPIRANTES DEBIERON DEJAR YA LA FUNCIÓN PÚBLICA

Asimismo, lamentó que el resto de los aspirantes aún no empiecen el recorrido del territorio veracruzano, "están como la canción de estás que te vas, y te vas y no te has ido, y siguen en la administración pública y haciendo campaña", por lo que reclamó su falta de seriedad y compromiso con el Movimiento que exige 3 conceptos, no mentir, no robar y no traicionar.

En ese sentido, advirtió, los aspirantes debieron haber ya renunciado a la función pública y recorrer el territorio casa por casa, localidad por localidad, municipio por municipio.