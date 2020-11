Advierte AC de Orizaba por posible fraude a su nombre

Integrantes del Frente de Colonias y Organizaciones Mártires 7 de Enero presentaron a los integrantes de su directiva y alertaron a la población para que no se deje sorprender por otra organización que enarbola la exigencia que tenían hace algunos años para que el cobro de la cuota de agua anual fuera de 400 pesos, lo cual ya vieron que no es posible.

Señalaron que a través de la agrupación han ayudado a quienes tiene adeudos con la CAEV para que se regularicen en sus pagos quitándoles multas y recargos; sin embargo, a pesar de ello hay gente que no quiere pagar.

"Les han ofrecido plazos hasta de 10 meses, es decir, pagar en paguitos y la gente no hizo caso, la gente piensa que como el servicio es deficiente, porque no se ha podido eficientar al 100 por ciento y ellos se jactan de decir: no pago porque no me dan agua. Lo hemos hablado con la Comisión de Agua, que regularice esos problemas que tenemos", comentó Roberto Cano Rojas.

Agregó que están abiertos a que los ciudadanos que se acerquen les apoyarán para que se les haga un convenio como parte de un acuerdo que tienen con la CAEV en Xalapa.

Comentó que posiblemente no son muchas personas las que deben, pero algunas tienen pendientes desde hace 90 meses, es decir, 8 años.

Mencionó que ahora surgió otra agrupación que enarbola la bandera de que los ciudadanos paguen 400 pesos anuales, como en Orizaba, sin embargo aquí las condiciones son diferentes, pero tal parece que ese grupo solo busca protagonismo político.

Indicaron que la CAEV los reconoce a ellos en su movimiento porque fueron quienes estuvieron manifestándose ante las oficinas de esa dependencia en Río Blanco y en su momento se reunieron con ellos para dialogar.

Agregaron que actualmente están tramitando su reconocimiento como asociación e incluso ya no sólo se están abocando al tema del agua, sino que han buscado apoyar a otros sectores en sus problemáticas, como vendedores y trabajadores del cementerio, además de realizar gestiones para beneficio de la población.