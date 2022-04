Adoptarían en Veracruz el modelo educativo de Finlandia

"Conociendo actualmente que Finlandia es el país que en educación va a la vanguardia, tuvimos un acercamiento hace 3 o 4 años para ver de qué forma podíamos interactuar, copiar el modelo finlandés al modelo de México", comentó.

Modelo finlandés

Los estudiantes de Finlandia suelen posicionarse en los primeros lugares de las pruebas PISA, las cuales miden las competencias en ciencias, matemáticas y lectura.

La enseñanza preescolar, la educación básica y la educación secundaria son gratuitas; también más adelante la educación es gratuita en su mayor parte. El objetivo consiste en que todo el mundo pueda recibir una educación de calidad independientemente de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano activo.

Enrique de la Fuente Quinzaños, cónsul honorario de Finlandia en Veracruz, explicó que la filosofía del modelo educativo finlandés es formar seres humanos integrales, felices, trabajar no solo la parte académica sino en la emocional. Además de poner gran énfasis en la educación desde el preescolar.

"En principio de cuentas ellos lo que siempre están diciendo, y realmente el resultado así está, es que forman seres humanos integrales, felices; y esto se dice en una frase, pero implica el trabajar no solamente la parte técnica y académica sino en la parte emocional, en la parte musical, la parte de deportes y van llevando a los chicos, sobre todo con iniciativas para el sector kínder que empiezan.

"Uno de los rasgos importantes es que no aprenden por ejemplo a leer y escribir hasta los 6, 7 años, es decir pasando preescolar. Esto es revolucionario y rompe paradigmas, no es sencillo de asimilarlo más como estamos acostumbrados en México, pero esto te lleva a que el niño desarrolla todas sus habilidades de otra índole que no son leer y escribir de manera profunda y con un alcance mucho más amplio".

El desarrollo tecnológico también forma parte del modelo educativo finlandés, con herramientas y aplicaciones diseñadas por y para maestros y para alumnos.

Acercamiento

Una vez establecido el contacto entre los integrantes del Comité Cívico en Movimiento y el cónsul honorario de Finlandia en Veracruz, Álvarez Figueroa comentó que ya han tenido acercamiento con maestros de ese país.

"Ya hemos tenido un acercamiento con maestros de Finlandia, ya se nos han establecido los parámetros, lo que hay que hacer para poder empezar un plan piloto es tomar una o dos escuelas y empezar con ellas".

Por su parte el cónsul honorario, quien recientemente había acudido a un seminario donde se adentró para conocer algunos rasgos de la educación finlandesa, afirmó que le pareció interesante el planteamiento de esta asociación civil, en especial porque está contemplado para el sector público.

Álvaro Gives Fernández, secretario general del Comité Cívico en Movimiento, reconoció que querer emular al 100% el modelo educativo finlandés es algo pretencioso por los contextos de cada país.

"Estamos hablando de un país desarrollado y con maestros bien pagados y que aquí en México carecemos de esa situación (...). Sabemos que la educación pública difícilmente va a poder adoptar el modelo al 100% por varios factores, sabemos las problemáticas, hay sindicatos, hay muchas trabas, entonces ahí fue donde Finlandia nos empezó a decir y a través del cónsul parámetros, caminos para seguir y es lo que todavía estamos tratando de entablar".

Modelo tropicalizado

De la Fuente Quinzaños aseveró que hay varias instituciones y empresas finlandesas interesadas en exportar el modelo educativo hacia México y Latinoamérica.

"Ya se han adaptado algunas escuelas en Chile, Perú y Colombia, hablando de los de habla hispana, y en ese sentido ya llevan algo de camino recorrido y han logrado tropicalizar el modelo educativo finlandés al modelo latinoamericano que es muy similar en varios de los países; creo que Chile va por delante en muchos aspectos en ese sentido. En México creo que podemos hacer grandes cosas", dijo.

Recordó que en 2017-2018 vino a México una delegación de finlandeses encabezada por el ministro de Educación y quisieron hacer un acercamiento con el gobierno federal de ese momento, "intentando desde las entrañas de la educación pública hacer un cambio, evidentemente como ya lo diagnosticó el maestro Álvaro no es sencillo hacer cambios en el gobierno y cambios de raíz. No te puedo decir que se fueron decepcionados, pero, no fue lo que esperaban en cuanto a que hay cierta apertura superficial pero cuando empiezas a indagar te ponen un freno".

Escuela espejo

El proyecto que prevé el Comité es hacer una escuela espejo y pilotearlo en una escuela pública, sin embargo, para este u otra propuesta se requiere de recursos.

"Fundamentalmente, hay varios modelos de propuesta de transferencia, en el modelo más complejo, más amplio, va desde el diseño arquitectónico del inmueble hasta la puesta en marcha de la escuela con programas educativos prácticamente diarios donde te dicen, casi como una franquicia, cómo tiene que actuar el profesor.

"Yendo de lo más complejo a lo más sencillo, lo más sencillo podría ser de lo que hemos encontrado en el camino; es que se hiciera una capacitación docente para que fuera como una especie de semillero de maestros que tuvieran la filosofía del modelo educativo finlandés y a partir de ello que pudiera ser replicable. Esta segunda opción puede ser económicamente viable y que tuviera una trascendencia de corto, mediano y de largo plazo", mencionó el cónsul honorario de Finlandia en Veracruz.

Gives Fernández, secretario del Comité Cívico en Movimiento, dijo que actualmente se encuentran en busca de inversión, tanto con la iniciativa privada como con legisladores federales para poder desarrollar este modelo educativo piloto e implementarlo en escuelas públicas de la conurbación.

