Adeuda Ayuntamiento de Tlilapan más de 2 mdp al IPE

La alcaldesa de Tlilapan, Gabriela Ramos Ramírez, confía que en lo que resta del año les sean depositados los tres millones de pesos que les adeudan de participaciones federales y que no les recorten para este 2021, pues el municipio mantiene un adeudo por más de dos millones de pesos con el IPE.

"Esperemos que no nos recorten porque tenemos nuestra deuda del IPE y hay que cubrirla. No tengo el dato exacto de la reducción del presupuesto pero no únicamente fue para nuestro municipio, fue en todos pero es entendible, tenemos que apoyar a la gente".

En cuanto a los tres millones que se le adeudan al municipio la edil señaló que es complicado que se los reintegren, pero confía en qué lo harán.

"Yo creo que es complicado, nosotros estamos conscientes de esa parte, no creemos que sea posible pero estamos trabajando y nos tenemos que adaptar a lo que tengamos".

La presidenta municipal aseguró que durante el 2021 trabajarán bajo un esquema de austeridad, para lograr pagar esa deuda y no heredarla al próximo alcalde o alcaldesa.

En otros temas la alcaldesa manifestó que la pandemia por el COVID-19 fue atendida al cien por ciento debido al riesgo que representó para todos los veracruzanos.

"Estamos totalmente conscientes del riesgo que conlleva esta situación, no todos corrieron con la misma suerte, hubieron defunciones y nuestras más sinceras condolencias con estas familias que lamentablemente pasaron por este trago tan amargo".

Ramos Ramírez puntualizó que el ayuntamiento trabajó de manera coordinada con Protección Civil Estatal, con quienes entregaron gel antibacterial, además de que supervisaron establecimientos comerciales para cerciorarse de que cumplieran con las medidas necesarias sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

Asimismo informó que la actual administración apoyó con ataúdes para las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido a causa de este virus.

"Apoyamos con las cajitas de difunto en donde en su momento hubo la necesidad, también de algunas familias apoyarlos económicamente y acá estamos, a todos nos ha tocado de una otra manera y yo creo que en estas situaciones tenemos que echarnos la mano".