Acusan que en Universidad Biométrica en Xalapa no entregan títulos

Egresados de la Universidad Biomédica "Rafael Guízar y Valencia" en la ciudad de Xalapa, en repetidas ocasiones han denunciado públicamente que esta institución educativa niega la entrega de títulos.

Esto, también ya generó inconformidad entre los padres de familia y es que supuestamente a más de un año, el área administrativa y académica de esta Universidad sólo les argumenta no tener la documentación.

También expusieron que sus títulos no se reflejan en la plataforma de profesiones, porque según la Secretaría de Educación Pública (SEP) aun no los firma, por lo que no pueden ser entregados esos títulos, lo que provocó que los egresados pierdan ofertas de trabajo.

También te puede interesar... Calor extremo también afecta a los ojos: alertan especialistas

Por ello, los afectados esperan que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a cargo de Claudia Tello Espinosa, se hagan las debidas revisiones de esta universidad y verifiquen que todo esté en orden.

Esta Universidad Biométrica Rafael Guízar y Valencia se ubica en la calle Ángel Garrido, de la colonia Represa del Carmen, cercano al Teatro del Estado "General Ignacio de la Llave" y la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz (DGTTEV).