Acusan malos manejos en delegación de la SEV en Orizaba

Personal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dio a conocer que hay molestia por la constante ausencia del delegado Ángel Huerta Anzures, quien prácticamente no se aparece para atender los problemas de los padres de familia, en donde por ejemplo está el caso de una alumna que no aparece en lista y no hay quien dé solución.

Los inconformes mencionaron que el funcionario acude "en ocasiones" a la oficina, "si no va manda a alguno de sus amigos", ya que –afirman- tiene a dos trabajando en la delegación.

"La gente ya se quejó de que no hay servicio, dicen que va y está todo cerrado y tienen que estar dando vueltas porque requieren de cédulas, copias de certificados por lo del ingreso a las escuelas", comentaron.

Los trabajadores explicaron que personas llegan a buscarlo y se molestan al no encontrarlo "y tienen razón", pues incluso, comentan, hay una señora que tiene a una hija en la Técnica 84 y no aparece en la lista de primero; también hay otros padres con un caso similar en la Técnica 98.

Comentaron que actualmente el personal sindicalizado y en riesgo no está laborando y acude poco personal, pero el delegado ha hecho trabajar a algunos a pesar de que están en esa situación por alguna condición, porque son jefes de oficina y les dicen que deben estar pendientes de lo que pase "cuando él mismo no lo hace".

Señalaron que los que van tienen que llevar su agua y papel sanitario, "pues ni eso ponen ya", lo que se podría considerar una medida de austeridad, pero la realidad es que no la aplican para los propios funcionarios, pues , afirman, el delegado presionó al que era enlace institucional hasta el año pasado, para lo cual le bajó el salario de 12 mil mensuales a siete mil, además de malos tratos que le daba, "pero finalmente ese dinero fue a parar a su esposa, Mayra Maljuf López, quien recibe 12 mil pesos como ´compensación´".

"Ella tiene una plaza en una primaria como auxiliar de servicios, y el recurso que le otorga el delegado es una compensación que no es rastreable ni está en nómina", subrayaron.

Los trabajadores explicaron que cada delegación tiene un dinero ejecutable que se asigna "a discreción del delegado, que lo puede mover como quiera y no es auditable", y aunque se supone que es para los jefes de oficina por el trabajo que desempeñan, José Ángel Anzures, acusan los inconformes, lo destinaría a sus amigos y familiares.