Colectivo denuncia hostigamiento de policías ministeriales en búsqueda de restos

Integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba denunciaron que durante la actividad de búsqueda de restos humanos en un terreno de Campo Grande, Ixtaczoquitlán, fueron objeto de hostigamiento por parte de policías ministeriales.

Araceli Salcedo Jiménez, representante del Colectivo, recordó que en este lugar se está trabajando desde el pasado 4 de febrero y el jueves hubo una reunión en la Fiscalía de Orizaba, en donde no estuvieron de acuerdo con algunas cosas que les quieren imponer.

"Ayer quedó bien claro que la Fiscalía nos vuelve a poner una puerta para que no tengamos el acceso a lo que veníamos haciendo en coadyuvación o apoyo, en observación a las fosas", expuso.

Debido a ello, mencionó, este día ellas salieron a ese lugar de manera independiente y la seguridad que tuvieron fue porque ellas mismas la tramitaron.

Comentó que el jueves, después de la reunión, salieron hacia el predio en donde encontraron fosas clandestinas, pero los ministeriales que trabajan con la Fiscalía las hostigaron, pues les tomaron fotografías y las quisieron sacar del lugar porque les decían que no tenían por qué estar.

"Uno de ellos decía: llámale a los estatales para que las saquen. O sea, qué les pasa a las autoridades. Esa persona, ese ministerial, nunca ha trabajado con nosotros en operativos, en diligencias y mucho menos a rescatar cuerpos de esos lugares de extermino a donde vamos", apuntó.

Salcedo Jiménez señaló que la Fiscalía dijo que en esta diligencia se está aplicando la ley al100 por ciento y convocó a otros colectivos a trabajar, lo cual es bueno pues son más madres que están buscando a sus hijos, pero ojalá se den cuenta los colectivos que nunca lo había hecho, por lo que ahora tal parece que sólo los quieren usar quizá pensando que se pueden contrapuntear.

Lejos de eso, destacó, las integrantes de los colectivos lo único que hacen es buscar a un hijo o a un hermano y ojalá en las próximas diligencias también las inviten a ellas.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CONTAMINÓ PROCESAMIENTO

Por su parte, Ana Lilia Jiménez recordó que desde la semana pasada se quedaron marcados cuatro cuadrantes que dieron positivo.

Comentó que no se les permitió fotodocumentar el área, lo cual consideran importante, por lo que no se sabe si exploraron toda el área.

Señaló que el equipo multidisciplinario de la Dirección General de Servicios Periciales, a cargo del maestro Ernesto Ronzón, no aplicó protocolos que marca la ley, pues contaminaron el primer procesamiento, ya que no llevaba gorros, trajes Tyvek, guantes y zapatones, ingresaron y salían, cuando no debe ser.

"Ellos hablan de trabajar a su manera, que es muy lento, pues para una superficie muy pequeña y bajar 20 centímetros se llevaron tres horas", explicó.

Agregaron que hay un oficio de la Comisión Estatal de Búsqueda que marcaba que este viernes se terminarían los trabajos.

HALLAN VESTIGIOS

Salcedo Jiménez indicó que durante los trabajos del jueves se hallaron vestigios de restos humanos, los cuales fueron cubiertos, como debe ser, mientras daban más profundidad para no dañarlos.

"Se nos dice que están haciendo un trabajo conforme lo han hecho en La Guapota, es muy lento pero que es por antropología y arqueología", abundó.

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba se mostró de acuerdo en que se implementen cosas nuevas para que todo sea debidamente procesado y resguardado, pero en esa zona se complica por las condiciones del clima.

Mencionó que el jueves se hizo un resguardo con toldos, palos, malla para evitar que los animales carroñeros se comieran los restos.

Puntualizó que al momento no pueden decir cuántos cuerpos encuentran pues apenas se encontraron restos.