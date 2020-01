Acusan abuso policial en Orizaba contra dos jóvenes

Integrantes del Colectivo Conejo Clandestino denunciaron la detención arbitraria de dos jóvenes el pasado miércoles, por parte de la policía municipal, la cual fue por su apariencia y con exceso de fuerza, pero al no poder justificar ese acto, los señalaron de estarse drogando en vía pública.

Relataron que los hechos ocurrieron cuando su compañero, maestro de profesión, caminaba por la calle Madero, a la altura de la Oriente 2, a las 18: 30 horas con un amigo suyo que se encuentra de visita en la región.

En ese momento, seis policías les dijeron que les harían una revisión aleatoria, lo cual consideraron se debió a su indumentaria, "negra y terrosa".

Explicaron que no es la primera vez que su compañero es detenido en Orizaba por su apariencia, ya que esta corporación municipal se ha caracterizado por mantener actitudes discriminatorias y sesgadas.

Al cuestionar esa acción, los jóvenes fueron esposados y llevados a la Inspección de Policía.

Los integrantes de ese colectivo cultural expresaron que no hay razones legales para que la policía detenga a los transeúntes, pues no existe la figura de revisión "aleatoria" y no se puede detener a nadie por el supuesto de lucir sospechoso, pues esto representa un acto discriminatorio para quienes no se adaptan a los estándares impuestos por un sistema.

Sobre la acusación que les hicieron, puntualizaron que su compañero mantiene una postura fuerte en contra del consumo de todo tipo de estupefacientes, aunque su acompañante llevaba un residuo de cáñamo que no sobrepasaba el mínimo legal establecido en el artículo 479 de la Ley General de Salud.

Mencionaron que además del hecho en sí, es deplorable que con personas que no están delinquiendo haya un uso excesivo de la fuerza, insultos y humillaciones que no tienen razón de ser al momento de detener a una persona.

"Jim y Billy fueron detenidos y encarcelados pocas horas, esto porque tanto familiares como diversas organizaciones políticas regionales acudieron inmediatamente al llamado en apoyo por su liberación y el compañero Jim supo defenderse argumentativamente, además hizo mención constante de su estatus de profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, mismo que le valió para que el trato de las autoridades cambiará abruptamente y de ser un vago mal vestido pasará a ser un caballero merecedor de respeto, como si su estatus de persona no contará por sí solo", remarcaron.

Los integrantes del Colectivo Conejo Clandestino lamentaron que en una ciudad como esta, rodeada de municipios donde la gente es de clase trabajadora y rasgos que no son caucásicos, se den esas muestras de discriminación y abusos por parte de quienes deberían salvaguardar la integridad de las personas, sean oriundas o de paso.