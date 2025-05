Acusan a jueza de omisiones en caso de custodia en Xalapa; piden convivencias con menor

Miguel Isaac Contreras Gómez Gil acusó a la jueza Blanca Miriam Herrera Fragoso de omitir resoluciones ministeriales y pruebas periciales en un juicio de custodia, y solicitó públicamente que le sean autorizadas convivencias ampliadas con su hijo, quien permanece bajo el resguardo de la madre desde agosto de 2024.

Durante una manifestación frente al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, Contreras señaló que, pese a que la Fiscalía General del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra, la autoridad judicial ha ignorado sus peticiones. "Ya tenemos los no ejercicios de la acción penal. Ya lo sabe la jueza", afirmó.

Aseguró que la madre del menor presentó denuncias por violación en contra suya y de su propia madre, las cuales fueron descartadas por el Ministerio Público.

"La mamá de mi hijo me ha acusado falsamente a mí, a mi mamá por el delito de violación", dijo. Añadió que existen dictámenes psicológicos y médicos que descartan cualquier agresión: "Datos científicos dicen que mi hijo no fue violentado ni mucho menos violado".

CLAMA VER A SU HIJO

Contreras responsabilizó directamente a la jueza Herrera Fragoso de permitir que el menor permanezca con la madre, a pesar de los dictámenes que, según dijo, ya obran en el expediente. "Sigue solapando a la progenitora de L.C.A. y no ha hecho nada", expresó. "He rogado a la señora Blanca Miriam para que restituya a mi hijo, que lo tenga en un lugar seguro, y no ha hecho nada".

El manifestante afirmó que ha presentado documentación oficial ante el juzgado sin que haya una respuesta de fondo.

"Pueden revisar mi expediente, mis múltiples peticiones, son con pruebas de la Fiscalía", sostuvo. Entre los documentos entregados, mencionó dictámenes proctológicos y psicológicos que, asegura, confirman que el menor no presenta daño físico ni psicológico relacionado con violencia sexual.