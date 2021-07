Acusan a elementos de SSP-Veracruz por presunto robo y extorsión

Elementos que viajaban a bordo de la patrulla 3093 placas 007269 de la Secretaría de Seguridad Pública fueron denunciados ante la Fiscalía por posible abuso de autoridad, robo de factura de un auto, borrar el número de motor de la unidad, amenazas y lo que resulté, cometido en agravio de un ciudadano que, afirma, no se dejó extorsionar por los elementos que le pedían cinco mil pesos; incluso estos uniformados se lo llevaron detenido para fincarle el delito de ultrajes a la autoridad cuando el agraviado carece de una mano, mientras que eran cuatro los oficiales.

El agraviado de nombre Gamaliel "N" acusó que el pasado lunes 5 de julio cerca de las 10:30 de la mañana, cuando conducía su auto Volkswagen modelo 1990 color cereza sobre la calle Independencia de la colonia Dolores Hidalgo, dirigiéndose a consulta con un doctor porque tenían COVID-19, le marcaron el alto elementos de Seguridad Pública que viajaban en la patrulla 3093, tres hombres y una mujer.

El pretexto fue para "una revisión de rutina del auto" porque "lo veían sospechoso"; acto seguido le pidieron documentos, los cuales les presentó y dijo que el auto estaba bien de papeles.

Luego de revisar los documentos, acusó, le propusieron que les diera cinco mil pesos y lo dejaban ir, como no aceptó uno de los policías le dijo que iban a checar bien el motor y fue ahí donde comenzaron a lijar el número de serie, además de aplicar un líquido hasta borrarlo.

Luego, relata el afectado, acusaron que el número de motor estaba alterado y como no habían llegado "a un arreglo" le dijeron "ahora por pendejo (sic) te vamos a detener" y en ese momento otro policía le arrebató la factura del auto y ya no se la entregó.

El agraviado les explicó que iba a consulta porque tenía COVID-19 y aun así fue sometido y llevado al cuartel; ya ahí, tras varias horas de espera lo consignaron a la Fiscalía, donde tras explicar lo sucedido y dar a conocer que tenía COVID-19 lo dejaron en libertad, pero su auto se quedó detenido.

Debido a lo anterior decidió denunciar los hechos dentro de la carpeta de investigación 3702/2021 en la Fiscalía 24, porque necesita su factura para poder recuperar el auto.

Dijo que la denuncia va avanzando y tiene entendido que los peritos descubrieron que el número fue borrado recientemente.

Ahora el agraviado teme por su vida porque afirma haber sido amenazado por los policías tras haber puesto la denuncia, bebido a ello responsabiliza públicamente a los elementos de lo que le pueda suceder a él y a su familia.

Acusa directamente a los uniformados que le quitaron la factura y el que borró el número del motor de su auto, de nombres Gabriel Bladimir C. S. y José C. C.

Reiteró que cuenta con videos del momento en que fue detenido y que le fue arrebatada la factura de su auto.