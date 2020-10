Acusaciones contra maestros por acoso se investigarán: SEV

Luego de que al término de una marcha feminista en Córdoba se exhibieran nombres de maestros señalados por acoso sexual, la Secretaría de Educación de Veracruz ha iniciado una serie de investigaciones por los casos señalados, indicó el secretario Zenyazen Escobar García.





"Ya estamos como tal en la investigación de los nombres que decían de los maestros de bachillerato; hubo un posicionamiento de algunas particulares en donde se despidió al maestro, pero también nosotros ya estamos investigando", aseguró.





Escobar García señaló que en esta administración son muy responsables y se llevan ya varios encarcelados de casos en los que se ha comprobado que el maestro incurrió en un delito.





Aseveró que no se permitirá que ningún maestro agreda a ningún estudiante, porque los niños, las niñas y adolescentes se tienen que sentir en entornos seguros, como en casa.

Comentó que como padre de familia la manda a estudiar, no a que reciba una agresión por parte de cualquiera y eso es lo que los padres de familia quieren y en lo que se está trabajando.





Detalló que entre el año pasado y éste se llevan como cinco docentes encarcelados y 15 despedidos y otros cesados por temas de acoso sexual.





Sin embargo, destacó que los maestros no tienen por qué tener miedo si no han incurrido en una conducta impropia, pues la investigación que se realiza es profunda, por lo que no son vulnerables en ese aspecto.





Invitó a los jóvenes que se sientan agredidos a expresarlo, pues la SEV es abierta pero también a ser responsable con las maestras y maestros.





Comentó que ese tipo de casos se han dado en diversas zonas y de los que han sido despedidos por esa causa hay uno de Orizaba.





El secretario de Educación visitó esta ciudad para supervisar obras que se realizan por más de 2.2 millones de pesos en escuelas que estaban en el abandono.