Acusa alcaldesa de Acayucan omisión y abuso de autoridades de Ciudad del Carmen

La primera edil del municipio informó que los niños y adolescentes agraviados ya están en Acayucan luego de que fueran retornados en un autobús de transporte público y la unidad decomisada también se encuentra en la ciudad tras demostrarse que no cuenta con antecedentes de robo, que fue una unidad adquirida formalmente y que según la policía campechana, se trata de una confusión.

La queja echa en la conferencia de prensa ofrecida en Palacio municipal señala que las autoridades de Ciudad del Carmen no atendieron a los menores que fueron bajados del autobús, si no que estos fueron abandonados a su suerte no obstante el riesgo que corrían.

Dijo también que nunca les fue mostrada la puesta a disposición de la unidad y que solo supieron en forma extraoficial que fue una confusión por parte del sistema de detección de vehículos robados, pues el número de placas identificaba la unidad como un volteo blanco cuando en realidad era un autobús de pasajeros.