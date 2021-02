Acusa alcalde falsedad en declaraciones de empresario; acudirá a la Fiscalía

Al deslindarse de la agresión que sufriera el empresario José Luis Flores Sabiaur, que lo acusa de ser el autor intelectual de un atentado que sufriera el pasado 13 de febrero; el presidente municipal Saúl Reyes Rodríguez calificó ese señalamiento de falso y que no esperará al llamado de la Fiscalía general de justicia si no que habrá el de acudir ante esa dependencia judicial y denunciar esa falsedad en que ha incurrido.

En una conferencia de prensa en el palacio municipal, Saúl Reyes Rodríguez señaló que este caso se deriva de las intenciones de Flores Sabiaur de ser candidato de Morena a la alcaldía.

"No será candidato y si llegara a ser, no ganará, en Texistepec la gente no lo quiere ni lo conoce" expuso el alcalde.

Dijo que Flores Sabiaur no es de Texistepec, su participación en el proceso interno de Morena es anti constitucional porque carece de residencia efectiva de tres años en el municipio, pero además ha incurrido en la ocupación de documentos falsos para solicitar la constancia de residencia, misma que se le ha negado pues no cuenta con un domicilio en esta municipalidad si no que en Acayucan además de ser originario de Coatzacoalcos.

Acusó que José Luis Flores pretende, mediante la alcaldía, continuar explotando los hidrocarburos de la Unidad minera de Texistepec, del cual ya fue expulsado y en breve habrá de concluirse ese contrato con petróleos mexicanos por no cumplir la función para el cual se dio el acuerdo.

Insistiendo en repetidas ocasiones que las acusaciones hechas por el empresario ante la Fiscalía General del Estado, en su contra, de ser el autor intelectual, es con fines político electorales, el alcalde también se deslindó de cualquier relación con esa agresión y dijo que en la región son conocidos totalmente por su trabajo social y buen comportamiento.

El presidente municipal advirtió que se procederá en contra de José Luis Flores Sabiaur por dos aspectos, por las acusaciones falsas hechas en su contra y la ocupación de documentos falsos para poder justificar una residencia efectiva ya que los señalamientos los realizó en forma pública y ante eso no esperará a que sea llamado a comparecer, si no que se apersonará ante la autoridad judicial donde solicitara se ejerza la acción penal que proceda.

En la mañana de este miércoles, en una conferencia de prensa, José Luis Flores acusó al alcalde Saul Reyes Rodriguez de ser el autor intelectual de un atentado a balazos que sufrió su domicilio en el barrio La Palma de Acayucan, el pasado 13 de febrero.