Actual gobierno privilegia a los pobres y no solo a unos cuantos: diputada

El empresario Juan Manuel Diez Francos descalifica a la Cuarta Transformación porque el grupo empresarial al cual pertenece no encuentra ahora en el gobierno los privilegios que tenían anteriormente, señaló la diputada local Cristina Alarcón Gutiérrez.

"A empresarios como Juan Manuel Diez Francos no les cuadra que ahora el gobierno federal privilegie a los pobres en lugar de seguir protegiendo y solapando a los grandes grupos empresariales y corporativos que por décadas evadieron al fisco federal y se enriquecieron con los recursos de los mexicanos", indicó.

Alarcón Gutiérrez recordó que históricamente los obreros y campesinos han sido olvidado y reprimidos, cuando lo único que demandaban era mejores condiciones de vida, que es lo que hoy les ofrece el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que no le extraña que el dos veces ex alcalde tache de "transformación de cuarta" a la administración federal, pues ya no hay los privilegios que tenían los grandes empresarios y que les dieron las administraciones priista y panista.

Recordó que hasta antes de esta administración federal muchas empresas no pagaban impuestos, había alianzas con funcionarios corruptos y total impunidad.

Señaló que durante las administraciones de Diez Francos se hicieron obras que beneficiaban a su grupo de amigos "con el pretexto de promover el desarrollo urbano".

Lo peor –señaló- fue que se tuvo una época negra de represión a comerciantes informales, organizaciones sociales y campesinas, contra quienes se usó fuerza policial excesiva y de ello quedan recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Consideró que la ciudad se ve muy bonita hoy, pero hay mucha gente a la que nunca volteó a ver ni hizo nada por bajar para ellos programas federales para que mejoraran sus condiciones de vida, y ahora este gobierno "de cuarta", como lo llama, "quiere empoderar a los pobres".

Destacó que por primera vez en México se cuenta con un gobierno interesado en rescatar la dignidad y la calidad de vida de las familias obreras, campesinas, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, personas y niñez con discapacidad, así como de los pueblos originarios, con los cuales se tiene una enorme deuda histórica.