Acto póstumo a Fidel Herrera se realizará este domingo: Esteban Bautista

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, confirmó que el Poder Legislativo realizará una guardia de honor en memoria del exgobernador Fidel Herrera Beltrán el próximo domingo, de 10 a 11 de la mañana, en el Palacio Legislativo.

"La guardia de honor sí se va a llevar a cabo", afirmó el legislador morenista, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, Tanya Carola Viveros Cházaro, considerara inapropiado rendir homenaje al exmandatario fallecido el pasado viernes. "Es respetable su opinión", añadió Bautista Hernández.

La ceremonia fue solicitada por la familia de Fidel Herrera. Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle García declaró: "Me está reportando Ricardo (Ahued) que ayer la familia pidió que los siguientes días, no sé qué día, se pueda presentar sus cenizas en un acto protocolario en el Congreso. Y bueno, eso lo va a decidir el Congreso".

LAMENTA CRIMEN EN OLUTA

En otro tema, Bautista Hernández lamentó el asesinato de Marte Bárbaro Hernández Canuto, exaspirante de Morena a la alcaldía de Oluta. "Lamento mucho la muerte de Canuto, hace cuatro años caminé con él y cuando vi las noticias pensé que no puede ser", dijo.

El legislador señaló que desconoce si Hernández Canuto había solicitado protección: "No me consta si había solicitado seguridad, son las autoridades encargadas en ese rubro las que tienen que responder en este tema".

A pesar de los recientes asesinatos de actores políticos, aseguró que hay condiciones para celebrar las elecciones de junio. "Claro sí; ayer estuve con Ricardo Ahued, estuvimos comentando este tema y que a todos los candidatos que solicitan apoyo estamos para atenderlos", dijo. Reiteró que la responsabilidad en materia de seguridad recae en las autoridades competentes: "Si había solicitado apoyo solo los familiares saben y las autoridades encargadas deben responder".

Bautista también insistió en el llamado a votar: "Lo que se les pide a todos es que salgan a votar y que ganen los mejores candidatos. Por el final del día van a hacer autoridades que le van a servir a Veracruz".

Sobre la crisis institucional en Sayula de Alemán, el diputado confirmó que el Congreso no abordará el tema hasta después del proceso electoral. "Por el tema del proceso electoral lo tenemos en vista, yo creo que pasando la contienda vamos a tomar la medida pertinente con apego a la ley", señaló.

Afirmó que, a pesar de la renuncia de los ediles, el Ayuntamiento sigue en funciones. "Sé que los ediles no se están presentando pero mientras se mantengan en estas situaciones la gente sigue haciendo sus trámites, independientemente de que los ediles no están participando", sostuvo.

Recordó que, durante sus recorridos por el estado junto con la titular del ORFIS, Delia González, exhortaron a las autoridades municipales a concluir sus encargos en unidad: "Lamento mucho esta parte, por ello cuando recorrimos el estado con la maestra Delia González siempre dimos ese mensaje de cerrar en unidad, así como empezaron cerrar, por el bien de las comunidades".

Añadió que el diálogo con los ediles de Sayula continúa y que se reunirán nuevamente con ellos el lunes. "Yo creo que el próximo lunes van a estar los ediles aquí de nueva cuenta. Yo platiqué con ellos y están en la postura de no parlamento. Aquí dejaron sus renuncias, tenemos que emitir un comunicado, no podemos dejarlo aquí archivado, eso no va a pasar", concluyó.