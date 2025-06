Activista de Veracruz arremete contra proceso para elegir a magistrados

La reconocida activista social misanteca y ex oficial mayor del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, Clara Luz Rodríguez Romero, tomó una postura frente al proceso de votación para elegir a representantes del Poder Judicial: decidió no votar, en protesta por lo que considera un proceso poco transparente y sin garantías de profesionalismo.

"No voté porque no conozco los perfiles de quienes aspiran al cargo, y no confío en un sistema donde ahora cualquiera con una licenciatura, cinco cartas de recomendación y buenas relaciones puede aspirar a ser magistrado", expresó Rodríguez.

En sus declaraciones, la activista comparó los requisitos para ocupar un cargo judicial con los que se exigen para abrir un negocio informal: "No puede ser que se exijan menos requisitos para impartir justicia que para abrir una cantina en un barrio, para eso, al menos, los vecinos deben firmar su aprobación, para ser magistrado hoy basta con tener amistades".

Rodríguez cuestionó que antes existían filtros más rigurosos: exámenes, requisitos técnicos, y la validación del Senado y la Cámara de Diputados, hoy —aseguró— ese proceso se ha diluido al punto de volverse una designación partidista.

"No voy a abrir la puerta de mi casa a alguien que no conozco, mucho menos voy a votar por una persona que me están imponiendo desde un partido político", sentenció.

Su postura ha resonado entre varios ciudadanos que, como ella, han expresado preocupación por la politización del sistema judicial y la falta de información clara sobre los aspirantes, la decisión de Rodríguez, una figura respetada en la vida pública local, visibiliza el creciente escepticismo sobre las reformas recientes al Poder Judicial.