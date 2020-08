Activan brigada para atender a contagiados de Covid 19 en Moloacán

Debido que existe un importante número de personas contagiadas de Covid 19 los cuales no han acudido a recibir la atención médica correspondiente, fue creada una brigada de atención y orientación estas personas.

La creación de esta brigada fue la última instrucción que diera la alcaldesa Victoria Rasgado Pérez con el fin de salvaguardar la vida de las personas contagiadas y sus familias, con lo que se buscaría frenar los contagios en el municipio.

El personal ya capacitado se encargará de visitar a las familias cuyos integrantes tienen el padecimiento pero que no han acudido a algún hospital, y es que algunos se abstienen al mencionar que no lo requieren por tener síntomas que no ponen en peligro su vida, por lo que deciden tratarlo en sus domicilios, mediante remedios caseros a base de distintos te de hiervas y algunos medicamentos.

Entre otras acciones realizarán labores de desinfección en los hogares que lo requieran para evitar más contagios en determinados sectores, por ello quienes lo requieran podrán realizar llamadas telefónicas a los números 9231212337 y 9222560256.

Los integrantes cuentan con el equipo necesario para realizar las visitas a los domicilios en los que se registre algún caso, esta integrado por personal médico como Andrés Alor Hernández quien también funge como secretario del ayuntamiento, Dra. Liliana Mex Mendoza, Zabdiel Cruz, además del personal de Protección Civil.