Abusan taxistas de Orizaba con tarifas

Con el pretexto de que hay escasez de trabajo y de que la gasolina ya volvió a subir, algunos taxistas de la ciudad están incurriendo en abusos en el cobro de las tarifas, así lo confirmo el representante de el Grupo Regional independiente de taxistas de Orizaba, Jairo Guarneros Sosa.

Por lo que exhorto a la Delegación del Transporte Público ubicada en la Ciudad de Orizaba, dar a conocer a la población las tarifas vigentes para los tres cuadros en los que se ha dividido la Pluviosilla y con ello prevenir abusos.

"Estamos viviendo tiempos muy complicados y cómo representantes del gremio entendemos la situación, pero a mí me parece que tiene que ser comprensible por la ciudadanía porque no están en el mejor momento económico, como para todavía estar abusando de ellos", dijo.

Así mismo lamentó la postura que han tomado algunos conductores, quiénes en lugar de sumarse a las familias con enfermos de Covid-19, han intentado explotarlos.

Por lo que no puede haber excusas y decir que por haber estado parados por más de dos horas, quieran desquitarse con el primer cliente o usuario que requiera un servicio.

El líder taxista mencionó que la corrida mínima en común acuerdo con la Dirección General del Transporte Público para el primer cuadro de la ciudad era de 25 pesos, y éste a su vez cuenta con tres cuadrantes., "El primer cuadro que es en donde si son 25 saliendo de este primer cuadro ya no es 25 sino 30 pesos y de ahí el último que la misma ley señala esa conveniencia: si yo pido un taxi y quiero ir hacia Ciencias Químicas se sale dentro de esa área entonces que lo que puedo hacer cuando detengo el taxi le preguntó cuánto me cobran de aquí hasta allá de ahí ahí procede una negociación si a mí me dicen te cobro 35 pesos, a mí me han cobrado 30 si no quiere bueno detrás de él habrá otro cinco o 10 taxis que sí está en su posibilidad y me va a llevar con el costo que yo siempre he pagado".

Guarneros Sosa dijo que una de las recomendaciones hacia los ruleteros es que cuando se salgan del primer y segundo cuadro de la ciudad de Orizaba logren concretar el servicio a un lugar lo hagan a conveniencia, ya que existen zonas combinadas que determinan el primer cuadro a la mejor, me encuentro entre la calle del primer cuadro y voy a pasar al segundo y ya me quieren aplicar el segundo también algunos que no son conscientes hacen ese tipo de cosas., "Yo creo que la ciudadanía lo que deberías hacer es obligar a transporte público hacer público las tarifas del primero y segundo y tercer cuadro".