Abogados orizabeños, en contra de disolución de Policía Municipal

Con la finalidad de realizar una aportación jurídica y de que se elabore la controversia constitucional, para poder revertir la decisión arbitraria que logró el Gobierno del Estado en contra de la disolución de la Policía Municipal, abogados de la Pluviosilla se pusieron a disposición del área jurídica del ayuntamiento.

"Estamos acá para que se elabore la controversia constitucional para poder combatir esa decisión arbitraria del Gobierno del Estado tan arbitraria que podemos comenzar por preguntar dónde está el decreto del Gobernador para poder dejar sin la Policía Municipal Orizaba, simplemente no existe, eso fue una decisión visceral tomada desde un escritorio", así lo señaló el abogado Antonio Balboa Hernández.

Los abogados puntualizaron que las corporaciones policiales locales en todo el país, son el talón de Aquiles de todo Gobierno, y no meterán las manos al fuego por el cuerpo policial, pero si defenderán a la Policía Municipal que tanto le ha costado construir a la ciudad.

"La institución se tiene que defender de manera jurídica, con demandas para eso tenemos una constitución que se ha complementado a lo largo de los años y le ha dado la oportunidad a los municipios de poderse defender de este tipo de hechos. Yo exhortó al ayuntamiento de Orizaba que tome cartas en el asunto y además que les genere independientemente de la controversia constitucional para defender la institución que les apoye a los elementos de la corporación para hacerles un amparo, un juicio de amparo a cada uno de ellos para velar por su seguridad y con eso yo creo que el ayuntamiento haría lo que tiene que hacer".

Los integrantes del Colegio de Abogados Silvestre Moreno Cora, dijeron que llama la atención como el Gobierno del Estado pretende lastimar a la Ciudad de Orizaba.

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López agradeció la participación del Colegio de Abogados y dijo que a la brevedad trabajarán de manera conjunta para llegar a un buen acuerdo.

"Yo celebro la propuesta del Colegio de Abogados de apoyarnos, entre más cabezas más ideas saldrán para salir de este tema. Sin embargo te digo si estamos hablando con el Subsecretario Zúñiga con el Secretario no he podido hablar desde el sábado que tuvimos la toma de las instalaciones, no he podido hablar con él a pesar de que le he marcado infinidad de veces y nunca me contestó. Le hablé al Secretario Eric Cisneros y no me contestó, hablé con el Gobernador y me pidió cooperación en este tema, cooperación que se las dimos".