abogados_exigen_modificar_delito_de_ultrajes_a_la_autoridad;_piden_audiencia_con_cgj

Destacó que en el nuevo sistema penal una vez que ya están puestos a disposición ante la Fiscalía ya no pueden hacer nada ellos como abogados.

"Nos tienen atados de las manos puesto que los ponen ante un juez y definitivamente desde el momento en que los detienen por ese delito ya no sale hasta que se determina un juicio completo no alcanza el delito una garantía del cual podamos decir que van a salir las personas tengan o no tengan la razón las autoridades simple y sencillamente porque digan que es es delitos por ultrajes a la autoridad ya quedan en prisión preventiva".

Las abogadas externaron que requiere la modificación del artículo 331 del Código del Estado porque es muy antiguo y no especifica realmente cuáles son los delitos que pueden ser agravantes que se pueda provocar ultrajes a la autoridad y definitivamente están atentando contra los derechos humanos de todas las personas.

"Porque están afectando su integridad por qué, por el simple hecho de cometer una falta de tránsito y con el simple hecho de pedir una explicación a la autoridad se altera y de esa manera solicita el uso de la fuerza y en automático ponen a disposición a las personas ante las autoridades.

Está prisión preventiva puede durar hasta siete años, es por ello que los abogados ya se están aglutinando en una federación de lucha contra estos atropellos de un traje de la autoridad que se ha convertido en un delito de moda.

Ante tal hecho la litigante Irmande Cancino Rosas del mismo colegio informó que ya tuvieron una reunión de la ciudad de Xalapa con la presidenta del Tribunal y con la Fiscal General y han tenido apertura y diálogo con ellas pero ahora se necesita que sea con el ejecutivo estatal.

"Estamos trabajando de manera conjunta los colegios en todo el estado nos hemos reunido en la ciudad de Xalapa para tomar decisiones firmes que pudiéramos comentar directamente con el congreso del estado estamos pidiendo una cita con el gobernador que esperamos que escuche nuestras voces y nos dé la oportunidad de tener una audiencia para comentarlo con él toda esta serie de irregularidades que atentan en contra de los Derechos Humanos de las personas".

Abundó que el 90 por ciento son por ultraje a la autoridad el 10 por ciento es mínimo son por delitos diversos.

