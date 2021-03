Abandonan Morena militantes en Mixtla

Celia García Rodríguez, habitante de Mixtla de Altamirano, anunció la salida de "un grupo importante" de militantes y simpatizantes de Morena en ese municipio, ya que han visto que lo que pregona el partido no se cumple, pues sus autoridades están alejadas de la población, haciendo lo que tanto criticaron en otros institutos políticos y buscando perpetuarse en el poder.

"Las razones son simples y claras, creo que todos saben que a nivel nacional y estatal y en nuestro municipio el partido no ha respaldado a las bases de Morena".

La ex militante recordó que en este partido no había dirigente estatal ni se cuenta con un comité municipal, por lo que en busca de dar una estructura instalaron una casa de enlace para atender a la población pero siempre aclararon que no era algo oficial, pero a los 15 días el Concejo puso su propia casa.

Comentó que varias personas como ella que buscaban el desarrollo de su municipio, cansados de ver corrupción y que no se les hiciera caso buscaron cobijo en Morena, pero finalmente resultó igual.

Durante el tiempo que trabajaron, dijo, lograron unificar a dos grupos de militantes y simpatizantes del partido, pero poco a poco las acciones que observaron por parte de los funcionarios en el estado y quienes quedaron en el Concejo Municipal los fueron desencantando.

Para empezar, indicó, les molestó esa imposición, pues el presidente del Concejo, Crispín Hernández Sánchez, y quienes quedaron con él eran panistas y priistas, no fundadores del partido como ellos, y finalmente demostró no ser la persona adecuada, pues no es alguien preparado y hasta ahora no se ha visto un crecimiento.

Ahora, agregó, ha impuesto a su hermana, la presidenta del DIF como virtual candidata, incurriendo en las mismas prácticas añejas de querer quedar los mismos en el poder y además llevando apoyos a la población pero, acusó, coaccionando para que voten por su hermana, que además ni siquiera ha renunciado al cargo.

Expresó que todos los que iniciaron ese grupo son los que se van porque no quieren negociar con el Concejo, que debería estar para servir al pueblo y no mezclar los recursos públicos con la política.