A cuatro años presuntos criminales aún no son sentenciados en Poza Rica

Están por cumplirse cuatro años de la detención de 35 presuntos secuestradores; la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue sin aportas pruebas para emitir sentencia condenatoria y pidió un año más de prisión preventiva contra seis de ellos.

Mientras las autoridades reúnen los argumentos legales los familiares de los detenidos aseguraron que el caso de "los 35" envuelve inconsistencias, irregularidades y hasta un "show mediático" orquestado por el entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

La señora Adriana Monserrat Macías declaró que su esposo Joel Obed R. G. cumplirá cuatro años de estar recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Poza Rica pero hasta el momento no le han podido comprobar los delitos que se le imputan.

Fue detenido el 31 de diciembre del 2016 mientras cubría su turno de taxista en la colonia Arroyo del Maíz. Tiene 30 años de edad. Al principio lo acusaron de secuestro y portación de arma exclusivo del Ejército, pero a casi cuatro años la FGE no ha presentado pruebas o testimonios que ratifiquen esas acusaciones.

Otro caso similar es de la señora Mirna Lulú Rivera Flores, madre soltera; su hijo, quien apenas había egresado de la preparatoria, también fue detenido en esa fecha mientras conducía un taxi. Era su primer trabajo, que decidió agarrar porque su esposa estaba embarazada y necesitaba ganar dinero para mantener a su nueva familia.

Sus seres queridos han gastado dinero "que no tienen". Están endeudados porque han absorbido los honorarios del abogado que contrataron para sacar de prisión a Alexander S. R. de 23 años, pero no les resuelven nada.

La FGE no ha aportado pruebas pero sí ha aplazado en diferentes ocasiones la respectiva sentencia. Los familiares indicaron que tampoco les avisan las fechas de las audiencias y no están enterados de cómo está el caso; "no nos informan y nuestra defensa tampoco sabe, solo nos alargan el proceso", reprochó la señora indignada por la lentitud de la Fiscalía.

Otro año encerrados

La detención de estas personas y otros 33 individuos ocurrió durante la administración del ex gobernador Yunes Linares, quien en 2016 declaró que era un duro golpe a la delincuencia organizada pues se desarticuló a una peligrosa banda de secuestradores que operaban en Poza Rica y la zona conurbada.

El pasado viernes 3 de julio, dentro de la sala de juicios orales, la juez Luz Arely Ahumada Aguirre ordenó ampliar la prisión preventiva oficiosa contra seis de los acusados por el delito de secuestro

De los 35 detenidos solo a dos, Diana Leydi G. G. y Leopoldo G. C. fueron condenados a 50 años de prisión por secuestro.

Vía telefónica, Joel "N" indicó que tras concluir la audiencia del viernes pasado la propia juez les notificó que la FGE ya tenía vencido el término constitucional, pero por falta de apelación por parte de los abogados defensores les dictaron otro año más de prisión preventiva mientras las autoridades buscan y aportan más pruebas de los delitos que les imputan.