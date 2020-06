A casi 10 meses de masacre en Caballo Blanco, Presidente promete justicia

Los familiares de las víctimas de la masacre en el bar ´Caballo Blanco´, de Coatzacoalcos, tendrán justicia, así lo aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este viernes al concluir su visita a la Terminal Marítima de Pajaritos, donde supervisó los avances en tres obras de infraestructura.





"La justicia puede ser que tarde, pero va a llegar"



Respondió AMLO respecto al caso 'Caballo Blanco' de #Coatzacoalcos, que cobró la vida de 32 personas el 27 de agosto del 2019.



@Hedsan pic.twitter.com/FO2sME02nJ — Diario del Istmo (@diariodelistmo_)





"Tiene que haber justicia, debe haber justicia, la justicia puede ser que tarde, pero va a llegar", dijo momentos antes de retirarse tras las preguntas de la prensa sobre este hecho que está por cumplir 10 meses, en los que la Fiscalía General de la República poco informó sobre los avances en el caso.





Lo anterior motivó la manifestación de familiares de las víctimas justo a la llegada de López Obrador, resaltando entre ellos una mujer de nombre América, quien pidió que les digan si les resolverán o no la investigación.





"Yo soy el pueblo, señores, yo he sufrido por el pueblo porque a mí me quitaron a mi hija".



América perdió a su hija en 'El Caballo Blanco' de #Coatzacoalcos, a diez meses del crimen, exige respuestas al Presidente.



??: Valentín Alor pic.twitter.com/SFX5N6zZCR — Diario del Istmo (@diariodelistmo_)





"Lo único que yo quiero es (saber) que cómo quitó el apoyo, no hay recursos para la CEAV (Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas) y víctimas a nivel nacional, nosotros y los niños vamos a quedar en desamparo", recriminó molesta la mujer, quien exigió una indemnización tras la muerte de su hija, que la dejó con dos menores huérfanos.





Entre otras cosas indicó que ni las becas para los menores, ni la custodia legal, ni recursos para solventar los gastos durante la pandemia, solicitando que el caso siga siendo atraído por la Fiscalía General de la República.





"Cómo hay dinero para el tren maya, pero no hay para victimas de toda la República Mexicana, Cómo hay dinero para sacar boletos de una rifa y no hay dinero para darles de comer a los huérfanos... lo único que les pido es que el caso no lo atraiga Veracruz, sino México", añadió.

?? AMLO en #Coatzacoalcos ????



El Presidente de México visita el sur de Veracruz de nueva cuenta, en esta ocasión para supervisar la construcción del muelle de la Laguna de Pajaritos, como parte del proyecto del Corredor Interoceánico.



Cobertura en vivo: https://t.co/bwm6ba2i02 pic.twitter.com/Gge3RCQ1wS — Diario del Istmo (@diariodelistmo_)