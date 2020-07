A AMLO se le debe exigir resultados, no su renuncia, advierten

Debido a que algunos sectores buscan la renuncia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto no sería viable, más bien deben exigir que cumpla con sus promesas de campaña y al final de su administración sea juzgado por lo que hizo o no, así lo considero la abogada, Elizabeth Orozco Núñez, esto en el marco de los dos años del triunfo electoral.

"Yo creo que no debe irse y que la historia lo juzgue, pero tampoco quiero que se quede un período más o un periodo menos, que cumpla su mandato; ahora sí, que cumpla su contrato y que entregué cuentas, si le salieron las cosas como lo prometió que lo diga y si no le salieron, también que lo diga y no pasa nada tampoco. No es un Dios, tampoco tiene superpoderes para arreglar cosas que se le salen de las manos, entendemos su situación y entendemos que está contra molinos de viento", aseguró.

La licenciada en derecho mencionó que en materia de Procuración de Justicia, falta mucho por hacer ya que, el propio Ejecutivo Federal hace público de manera reiteada de corruptos a nivel federal, en una conferencia de prensa, "no me queda claro, cuál es el sentido de que sea todos los días demasiado exposición".

Puntualizando que la vía correcta no es mediante declaraciones ante los medios de comunicación únicamente sino que se deben de iniciar las acciones legales pertinentes y si hay corrupción, que se abra la carpeta que se derive en una investigación.

"La corrupción sigue, a mí no me queda muy claro eso de que Zoé (Robledo) se enfermó y que estaba a punto de entregar un informe y después ya no y después, ya no se le pudo preguntar; ahorita lo mismo el de Hacienda, lanza un paquete hacendario de impuestos y se enferma y ya no, cierra la comunicación", señaló.

La litigante mencionó que entró una administración distinta con la esperanza de todo el país, de que la impartición de justicia fuera más cercana a los ciudadanos, hubiera menos corrupción, triunfo logrado derivado del hartazgo de la actividad política de los que venían siendo políticos y que no habían dado resultado. Esperando aún que las secretarias estén trabajando y que realmente se vea reflejado en la población que le dió su confianza.

Orozco Núñez afirmó que las promesas de campaña del Presidente, siguen sin cumplir el objetivo y se mantiene el rezago social, debido a la forma en cómo se trató de apoyar a los productores Sembrando Vidas al dar las tarjetas a ciertos banqueros y eso está impidiendo que llegue a los habitantes de la Sierra, los más de 4 mil pesos que les harían llegar por productor.

Así mismo señaló que en estos momentos que vive el país, no sería viable que se fuera de la presidencia, "yo estoy en un punto en el que, si no es idóneo es lo que hay, no hay para voltear a alguien más".

Agregó: "Yo no puedo imaginar quién podría tomar la batuta del país en un momento en el que le demos la espalda o el apoyo al presidente; si le damos la espalda, sí atendemos su asunto del referendum que es un absurdo y no lo ratificamos no se me ocurre quién podría tomar las riendas del país".