A un año del fallecimiento, FGE no ha entregado cuerpo de misanteca

Casi un año después del fallecimiento de Miguelina, una misanteca que padecía de sus facultades mentales, sus familiares aún no han recibido su cuerpo debido a la falta de sensibilidad y la lentitud en el proceso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esta situación ha causado gran angustia y frustración a la familia, que espera poder darle a Miguelina el descanso que merece.

En una entrevista con su hermano, Carlos Fernández Torres, conocido en la ciudad por su labor como vendedor de periódicos impresos, expresó su indignación ante la falta de avances en la entrega del cuerpo de su hermana.

"El 18 de junio se cumplió un año desde su desaparición y el 1 de julio se cumplirá un año de su fallecimiento, y aún no he recibido ninguna notificación por parte de las autoridades".

Carlos señaló que ha cumplido con todos los trámites que le han sido solicitados, incluyendo la realización de pruebas de ADN, pero hasta la fecha no ha sido informado para acudir a recoger los restos de su hermana; la situación es aún más dolorosa para la familia, ya que Miguelina no ha sido sepultada y no han podido brindarle el descanso que desean.

Además de lidiar con el duelo y la espera interminable, Carlos se enfrenta a la falta de recursos para darle seguimiento al caso y exigir respuestas, la falta de sensibilidad por parte de la Fiscalía General del Estado ha causado un profundo dolor a aquellos que han perdido a un ser querido y buscan cerrar este capítulo de su vida.

Miguelina y Carlos eran hijos de Chalino 'El Yerbero', un personaje urbano reconocido en la ciudad de Misantla e incluso convertido en un ícono para los artistas callejeros; sin embargo, la falta de atención y agilidad por parte de las autoridades ha generado una sensación de abandono e injusticia en la familia.

Es fundamental que las instituciones encargadas de administrar justicia y brindar apoyo a las víctimas actúen con celeridad y empatía en casos como estos, la atención a las necesidades de las familias que han perdido a un ser querido es esencial para brindarles el apoyo emocional necesario y permitirles encontrar la paz y el cierre que merecen.

La familia de Miguelina espera que las autoridades competentes tomen conciencia de la importancia de este caso y agilicen los trámites para entregar el cuerpo, permitiendo así que puedan despedirse de su ser querido y encontrar la tranquilidad que tanto necesitan en este difícil proceso de duelo.