54 detenidos por bloqueos en Maltrata; exigen su liberación

Además, informó la dependencia, fueron asegurados vehículos, motocicletas, armas de fuego y objetos punzo cortantes, los cuales junto con los detenidos "serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales".

"La SSP de Veracruz refrenda su compromiso para garantizar el orden y la paz, con estricto apego a la ley".

Son inocentes; claman familiares de joven secuestrado

Tras la detención de 54 personas originarias del municipio de Maltrata, la madre de un joven hombre que se encuentra privado de su libertad pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que sea localizado su hijo, además de que sea puesta en libertad la población "que llegó a apoyar la causa".

"Solicito el apoyo del gobernador porque secuestraron a mi hijo, lo secuestraron ayer, nos pidieron rescate, lo dimos, quedaron de entregarnolos (sic) y hasta ahorita no los dan, quise poner mi denuncia ya pero me dijeron que hasta 24-36 horas y como no me dieron el apoyo lo que hice fue pedir ayuda aquí a mi pueblo, que son gente de campo".

La mujer aseguró que al no obtener apoyo de parte de las autoridades, acudió a pedir apoyo de todos los lugares cercanos.

"Nos conocen y me vinieron a apoyar, no a pelear ni nada sino a ayudar, la gente se estaba juntando para que fuéramos a buscar a mi hijo por las orillas, sin en cambio de volada mandaron a traer a los Estatales, Guardia Nacional, todos llegaron y les echaron montón a mi gente, les empezaron a pegar, los masacraron y les están poniendo que son de bandas, no es cierto, es gente de campo, gente de Maltrata y vinieron apoyarme porque yo fui a pedirles ayuda".

Aseguró que cada uno de ellos tiene familia y únicamente acudieron en apoyo a la agraviada para dar con el paradero del joven, secuestrado el jueves.

"Ellos se estaban juntando para apoyar y que fuéramos a buscarlo por las orillas, por eso se estaba juntando la gente no por otra cosa y vinieron a echarles Guardia Nacional, Estatales y Soldados, vinieron y empezaron a pegarles, estuvieron pegándoles, los masacraron y todavía si se los llevaron".

Por último, pidió la inmediata intervención del gobernador para que todos sean puestos en libertad, además de que la apoye para dar con el paradero de su hijo.

"Señor gobernador apoye mi gente, quiero que me regresen a mi hijo, ellos saben quién tiene a mi hijo yo lo sé pero por favor quiero su apoyo, quiero que me regresen a mi hijo, la gente me vino apoyar, vino apoyarme para buscarlo no para buscar problemas y su gente vino y les pegó, quiero que ponga usted atención a esto y quiero que me brinde usted apoyo a mí y a mi gente porque no es cierto, no son criminales, no son malos, pueden venir a investigarlo, son pura gente de campo y esa es la que tienen ahorita encerrada; por favor, quiero su apoyo para que los suelten, quiero que usted dé la orden de que suelten a mi gente, a la gente que lo apoyo, no es posible que ahora nos den con la puerta en la cara y ahorita mi hijo no aparece, quiero su apoyo, su ayuda para que me ayude a buscar a mi hijo, para que usted se encargue de regresarme a mi hijo".