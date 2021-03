2,800 adultos mayores han recibido vacuna COVID en Ixhuatlán del Café

La alcaldesa Viridiana Bretón Feito aseguró que a pesar de que 2 mil 800 adultos mayores ya recibieron la vacuna del COVID-19 y el municipio de Ixhuatlán del Café ya se encuentra en color verde, en el semáforo epidemiológico, la administración no ha bajado la guardia y continúan con las medidas sanitarias.

"Es el mínimo de la población, porque representa un 8 por ciento. Fueron alrededor de 2 mil 800 vacunas para los adultos mayores las que se aplicaron y estuvo muy bien", dijo.

Aseguró que el municipio no se vio muy golpeado, en comparación con algunos otros ayuntamientos, pues a la fecha registran 27 casos confirmados, 8 sospechosos y 5 defunciones del coronavirus.

"Ya estamos en semáforo verde, como todos tomamos las medidas sanitarias afortunadamente a nosotros no nos afectó tanto".

Aseguró que a los habitantes que trabajan fuera del municipio, si les afectó severamente pues la mayoría se quedó sin empleo, pero afortunadamente todo se está regularizando y llegando a la normalidad.

Recordó que, como cualquier municipio, existió resistencia por parte de la ciudadanía ya que si se presentaron fiestas clandestinas durante los fines de semana.

"Ya estoy acostumbrada a que me hablen por las fiestas clandestinas, sin embargo, nosotros no podemos ingresar a una casa habitación y cancelarlas. Es difícil que puedas intervenir a una casa, creo que aquí es muy importante la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ya sabemos que tenemos un año de pandemia y no podemos bajar la guardia y, si alguien la baja, es considerado como una persona no responsable. No todo le compete a la autoridad, debe existir corresponsabilidad".