2 sacerdotes de Orizaba han fallecido por COVID-19; procesiones, en la mira

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, manifestó que aunque se considera que habrá peregrinaciones por la festividad de la Virgen de Guadalupe, estarán sujetas a las indicaciones que den las autoridades de Salud.

Asimismo confirmó que ocho sacerdotes de 85 que conforman la diócesis han enfermado de COVID-19 y lamentablemente dos han perdido la vida.

"Las peregrinaciones se van a realizar con todas las precauciones necesarias porque lo que importa es la salud de la comunidad y desde luego que la veneración a la Santísima Virgen María y todos los valores cristianos no se vienen para abajo, pero debemos de tener las precauciones de acuerdo a la situación sanitaria que nos encontramos.

"En su momento como Diócesis de Orizaba les haremos el comunicado formal según marque el calendario epidemiológico".

Afirmó que en breve sostendrá una reunión con el párroco encargado del Santuario de la Concordia para definir fechas, aunque al momento no es sencilla la situación por la contingencia.

"Todavía tenemos que hacer un análisis antes de dar el aviso oficial, como Diócesis de Orizaba estamos totalmente apoyando lo que sea para preservar la salud y por el bien de la comunidad; la salud de la persona es física y también es espiritual, es personal pero también es comunitaria".

Cuestionado sobre si se podrían efectuar las 400 peregrinaciones que se llevaron a cabo durante el 2019, afirmó que todo dependerá del color del semáforo, incluso agrego que si el estado cambia al naranja se suspenderían totalmente.

En otro orden de ideas, señaló que al momento la Diócesis registra un total de ocho sacerdotes que han dado positivo a COVID-19 de un total de 85; "fallecidos solamente y tristemente dos".

En cuanto al panorama de la pandemia el prelado señaló que la contingencia aún persiste, por lo que los ciudadanos no deben bajar la guardia y continuar cuidándose

"Es una responsabilidad de todos el cuidarnos y protegernos y que probablemente desde el inicio no se hicieron los manejos adecuados, seguimos con pruebas mínimas entonces cómo se puede controlar algo de lo que tú no tienes el referente para poderlo hacer; necesitamos todos fortalecer el cuidado y todos poner el mejor empeño en el cuidado mutuo de la salud".

Admitió que en Orizaba se ha hecho un buen trabajo con las medidas sanitarias, aunque dejó entrever la actuar de las autoridades del Gobierno del Estado y Federal.

"Me da la impresión que hay cosas que no las veo tan claras en otros niveles del gobierno. Yo creo que no ha habido una coordinación adecuada y nos han desconcertado a todos los ciudadanos sobre las maneras como se plantean algo como es el semáforo, que me da la impresión que es bastante arbitrario".

Cuestionado de cómo se encuentra la economía de la Diócesis de Orizaba, el obispo dijo que se encuentra al igual que toda la economía de la comunidad.

"Estamos viviendo de lo que aporta la comunidad, vamos al día y confiar en que Dios pronto nos hará salir de esta situación".

Finalmente dijo que la iglesia católica no ha dejado de hacer cosas durante esta pandemia, ya que continúa con el calendario litúrgico pero con las restricciones y limitaciones que ha indicado la Secretaría de Salud.