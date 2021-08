102_mil_346_casos_confirmados_de_covid-19_en_veracruz;_11_mil_857_fallecimientos

Los fallecimientos suman 11 mil 857 (+ 80 nuevos); se contabilizan 103 mil 048 resultados negativos y 12 mil 879 sospechosos acumulados.

La transmisión de contagios ha aumentado en municipios como Álamo, Atzalan, Boca del Río, Cosoleacaque, El Higo, Lerdo de Tejada, Medellín, Paso de Ovejas, Pueblo Viejo y Tlapacoyan; es importante que sus habitantes mantengan las medidas preventivas.

Garantizar la salud es el objetivo de la Estrategia Estatal contra el coronavirus, apoyada en el Plan Nacional de Vacunación y los decretos para reducir la movilidad y aglomeraciones en las cabeceras de mayor riesgo.

Debemos seguir trabajando sociedad y gobierno juntos porque así es como estamos dando resultados. Acudan a vacunarse sin suspender el uso de medicamentos prescritos ni consumir bebidas alcohólicas al menos una semana antes y después de la inoculación.

La Secretaría de Salud felicita a las abuelas y los abuelos, justo a un año de haber pedido no celebrar esta fecha con reuniones familiares y que, gracias a la protección que ha dado la vacuna a nuestros adultos mayores, las condiciones ahora son muy distintas. No obstante, la recomendación es no bajar la guardia.

Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan Nacional de Vacunación en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al número 800 0123 456 en caso de síntomas y acude a Urgencias del hospital más cercano por algún evento de gravedad.

Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!