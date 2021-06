no_estancar_investigaciones,_exige_red_de_madres_buscando_a_sus_hijos_en_veracruz

El Colectivo "Red de Madres Buscando a sus Hijos en Veracruz" alza la voz y pide a autoridades tanto federales como estatales que las instancias que tienen que ver con la investigación de personas buscadas se pongan a trabajar, y es que acusan que con el argumento de la pandemia siguen estancando las investigaciones.

"Este año no hemos tenido muchos avances por la pandemia, desde el año pasado no se han tenido avances, ha estado todo detenido, porque muchas cosas son de escritorio y entonces las dependencias donde tienen que recibir los oficios no están al cien por ciento", comenta molesto Mario Roiz Pinzón, presidente del mismo.