Zootopia 2: sinopsis, tráiler y fecha de estreno en México

Este 2025 ha sido un año de lanzamientos imperdibles en el cine, desde películas novedosas como Sinners (Pecadores) hasta una película más de la franquicia de Destino Final, sin embargo Disney no se ha quedado atrás y tiene una secuela de una de las películas más queridas: Zootopia.

Recientemente Walt Disney Animation Studios presentó el primer avance de Zootopia 2 lo que anuncia el regreso oficial de la franquicia animada iniciada en el año 2016. El tráiler ya fue publicado en el canal oficial de la compañía en la plataforma YouTube y confirmó algunos detalles clave de lo que veremos.

¿De qué tratará Zootopia 2?

El tráiler oficial nos da detalles de la secuela, así como la fecha de estreno, el elenco principal y las nuevas incorporaciones al universo animal de Zootopia. El video de menos de 2 minutos muestra a los protagonistas recorriendo zonas desconocidas de la ciudad sin diálogos, acompañado por una nueva canción original.

En "Zootopia 2", los detectives Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) se encuentran tras la sinuosa pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y revoluciona la metrópolis de los mamíferos.

Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevos e inesperados rincones de la ciudad, donde su creciente colaboración se pondrá a prueba como nunca antes. El ganador del Óscar Jared Bush ("Zootopia" y "Encanto") dirige y escribe; Yvett Merino ("Encanto") produce.

Cabe mencionar que la secuela introduce a Gary De´Snake, una serpiente que llega a Zootopia y desestabiliza el orden social de la ciudad. El personaje es interpretado por el actor Ke Huy Quan, ganador del Óscar por su papel en Everything Everywhere All at Once.

Disney ha confirmado en un comunicado que Zootopia 2 llegará a los cines el 26 de noviembre de 2025, como parte de su estrategia de relanzar franquicias exitosas en la última parte del año. De acuerdo con el codirector Byron Howard, se optó por una presentación visual en el tráiler.

Otros actores que regresan son:

Idris Elba como Chief Bogo Nate Torrence como Clawhauser Jenny Slate como Dawn Bellwether Tommy Chong como Yax Bonnie Hunt Don Lake como los padres de Judy Raymond S. Persi como Flash

Recuerda que la primera entrega de Zootopia puedes verla en la plataforma de streaming, Disney Plus.