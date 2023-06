Yairr MX suma al género urbano con 'Dime'

Yairr MX renueva su sonido con ‘Dime’, sencillo que ve la luz tras su producción en 2022 y que, con su lanzamiento, el cantautor de género urbano inicia una importante mancuerna profesional.

En entrevista con Galería vía Zoom desde Coahuila, el cantante compartió detalles sobre su nuevo tema, desarrollado con el sello One Heartbit Records de Los Ángeles y con el que cruza fronteras a nivel musical.

“Ya habíamos cruzado con entrevistas, radio, pero haber firmado fuera de México es algo de lo cual estoy muy contento y también se está hablando de firmar todo lo que tengo y lo que voy a lanzar, entonces estoy muy contento por esto”, comentó.

De acuerdo con Yairr, la canción evoca a una chica que conoció en un momento de conflicto: “Me gustaba, pero cuando me platicaba de su novio, me decía que no la valoraba y la canción habla de eso: ‘Dime por qué estás con quien no te valora pudiendo estar conmigo’”, explicó.

“También hace énfasis en el coro, es gritado, porque a mí me gusta transmitir con mi música” -agregó- “Hay que transmitir ese grito de desesperación y la canción, gracias a Dios, está teniendo muy buena respuesta y a la gente le está encantando.”

Producida por el propio cantante y el ingeniero Carlos Ríos, “uno de los mejores” en sus palabras, la canción ya cuenta con un videoclip oficial en su canal de YouTube, el cual se estrenó hace un mes y refleja al músico interpretando el tema en el estacionamiento del Intermall Laguna de Torreón.

‘Candelaa Vol. 1’ fue el álbum debut del cantautor coahuilense, quien inició su carrera en 2020. Temas como ‘Error’, ‘María’, ‘morena’ y ‘Noche de bellakeo’ forman parte de su primera producción, mismo que promovió con una gira de medios por México.

Posteriormente, en 2022, lanzó el EP ‘Historia con mi ex’, el cual cuenta con cuatro temas y del cual se desprende el sencillo ‘Todo terminó’ Y ‘Solo’, ambos con videos en su canal de YouTube.

Tras el lanzamiento de ‘Dime’ en mayo de 2023 y la transición de sus redes sociales, el joven músico continuará lanzando nuevos temas, como ‘Que nadie se entere’ con el también coahuilense Shadel, que verá la luz el 18 de junio.

“Es una canción que está muy cool y saldrá en mi cumpleaños. Me gusta decirle a la gente que es un regalo, pero de mí para todos, para la gente que me apoya”, afirmó.

Asimismo, alista la producción de su nuevo álbum, ‘Revelación’, del cual su tema promocional formará parte y refleja la nueva etapa profesional que vive el cantante coahuilense.

Finalmente, invitó a los futuros músicos a seguir sus sueños y no dejar de lado su estilo en cada producción: “Muchas veces la gente tiene la idea de que tienen que hacer lo que está sonando o está de moda”, comentó.

“Escucho reggaetón desde antes que fuera comercial aquí en México, de chiquito escuchaba a Daddy Yankee, Tego Calderón, Arcángel y a mi me cascó, como decimos por acá, que es la música que se puso top ahora."

"Y es lo que recomiendo a la gente, seguir su corazón respecto a de qué van a hablar, qué ritmo van a hacer, cómo quieren promocionar las canciones: sigan su corazón”, finalizó.