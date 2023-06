Wendy Guevara estará en reality de Netflix; ¿de que se trata?

Wendy Guevara se ha posicionado como la integrante más querida y la más fuerte de "La Casa de los Famosos", actualmente reveló con sus compañeros de la casa más famosa de México, que tendrá una aparición especial en un proyecto que presentará la plataforma de Netflix, que aunque Guevara no quiso dar mayores detalles, el publico indago en el tema.

La famosa comentó que se encontraba muy feliz por las grandes oportunidades que se le están presentando tras catapultarse al estrellato.

"La neta me pagaron muy bien en esta plataforma y fui un día, fui un día y dije ´wow, súper bien, invítenme más´ me divertí y me la pasé padre y apenas va a salir el programa, nada más fui un día de invitada", es lo que explicó la estrella en un video que ahora está en TikTok.

Sin embargo, la oriunda de León Guanajuato mencionó que no podía decir más al respecto porque firmó un contrato, también mencionó que el reality podría salir a luz en julio.

¿Cuál es el programa?

Wendy formará parte de "Pasteleros contra el tiempo" y ya fue revelado el tráiler de la nueva temporada, en donde aparece junto al "Capi Pérez", el cual estará disponible a partir del 12 de julio.