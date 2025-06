Verónica Castro niega que le haya hecho brujería a Yolanda Andrade

Breve y sin levantar más polémica, es como la actriz y cantante Verónica Castro habló sobre la salud de Yolanda Andrade, quien no ha podido recuperarse de las secuelas de un aneurisma que le fue detectado en 2023.

"Qué tenga mucha salud y que Dios la guarde", fue como respondió Verónica Castro cuando se le preguntó sobre qué mensaje le mandaba a la conductora de "Montse y Joe".

También se le cuestionó sobre qué opinaba de que en redes sociales se decía que ella le había hecho "macumba" (brujería) a Andrade, motivo por el cual Yolanda no podía estar sana de nuevo.

"Macumba solamente la hago en el escenario", dijo Verónica durante un encuentro improvisado con la prensa. Hay que recordar que actualmente existe un distanciamiento entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, debido a que esta última declaró en 2019 durante una entrevista con Javier Poza, que entre ella y la conductora de programas como "Mala Noche... ¡No!" y "La Movida", había más que una simple amistad y que había sucedido una boda en Ámsterdam; algo que Castro niega hasta la fecha.

Desde entonces Verónica decidió retirarse de la vida pública y permanecer en su casa de Acapulco, mientras Yolanda mantiene una lucha por recuperar su salud, ya que la enfermedad que la aqueja y que aún los especialistas no han sabido a ciencia cierta de qué se trata, le ha afectado la vista, el habla y el movimiento de su cuerpo.

La cantante también habló sobre los planes de boda de su hijo Cristian Castro con su novia argentina Mariela Sánchez, tema que abordó con su característico sentido del humor y quitándole importancia al asunto.

También te puede interesar... ¿Quiénes fueron los ganadores de los Spotify Podcast Awards 2025?

"Yo no creo nada, yo hasta no ver no creer como Santo Tomás", expresó Verónica.

También negó que de darse esa boda ella pudiera irse a vivir con la pareja, porque no le gustaría estar en medio cuando se pelearan; tampoco ha tenido oportunidad de ver a Rafaela, hija de Cristian y la colombiana Paola Erazo, con quien tiene una relación muy cercana.

Verónica aclaró que no hay planes de volver a la televisión, aunque en esta visita a la Ciudad de México concedió una entrevista a Pati Chapoy, que si salió de su retiro voluntario fue para formar parte del homenaje a Marco Antonio Muñiz, el cual se llevó a cabo la noche del miércoles en el escenario del Auditorio Nacional, evento al cual fue invitada a conducir.