Tunden en redes a José Eduardo Derbez por decir que su 'momento más humilde' es manejar (+Video)

José Eduardo Derbez, el famoso hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, generó polémica luego de que en el programa "Miembros al aire" confesara cuáles son las cosas que lo mantienen humilde. El conductor fue fuertemente criticado por sus compañeros, quienes entre bromas aseguraron que él no tenía ni idea sobre qué es la humildad, ya que sus padres le han dado una vida de lujos y privilegiada, donde no ha tenido que enfrentar carencias.

La polémica comenzó luego de que los conductores del programa cuestionaron a José Eduardo sobre cuál era su momento más humilde. Ante la incógnita, el hijo de Eugenio Derbez confesó que a veces le toca manejar para ir a comer tacos de canasta a la esquina de su casa; rápidamente su compañero, Raúl Araiza, comenzó a burlarse de la situación y aseguró que eso no es humildad, ya que todos manejan para trasladarse: "todos manejamos, tú porque traes escoltas", dijo el Negro Araiza.

Luego de los comentarios de Raúl Araiza, los demás conductores iniciaron una discusión para hablar sobre qué es la humildad, en medio de la plática Arath de la Torre salió en defensa de José Eduardo y aseguró que él no tiene la culpa de ser privilegiado, pues sus padres son personas muy reconocidas en México y América Latina: "a él le tocó ser hijo de dos famosos y a cada quien le tocan situaciones diferentes en la vida", señaló el conductor.

Salen en su defensa

Arath de la Torre agregó que desde su perspectiva la humildad no va tomada de la mano de la situación económica de las personas: "puede ser humilde una persona como tú (José Eduardo), que tiene ventajas sobre personas que no las tienen. Eres buena onda, eres auténtico, simpático y por eso te quiere la banda", puntualizó el comediante.

En comentarios del programa algunos internautas dieron a conocer lo que opinaban sobre la humildad:

"Humildad es no creerse mas que nadie, si tienes mas que el otro no humillar ni sentirte superior", "Arath puede que sea talentoso, pero como persona yo creo que no es humilde" y "No entendieron eso de lo que te mantiene humilde"

Fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.





José Eduardo Derbez revela con quien celebrará el Día del padre

En una reciente entrevista, el hijo de Victoria Rufo reveló que el Día del padre es una fecha complicada en su vida, ya que actualmente la relación que mantiene con su padre, Eugenio Derbez, es muy cercana, pero el actor considera a su padrastro, Omar Fayad, como un padre, tras compartir con él por más de 20 años.

José Eduardo, calificó a Omar Fayad como su segundo padre, tras formar parte de su infancia y su adolescencia. Por lo que es complicado determinar con quién celebrar el Día del padre. No obstante, el actor aseguró que festeja con cualquiera de los dos que esté disponible ese día: "cuando puedo festejo, como mi papá luego no está, luego sí está, y el otro luego no está y luego sí está, entonces con el que esté más cerca de mí, con ese festejo, y con el que pueda y tenga tiempo, con ese festejo".