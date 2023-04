¡Hasta va a cantar! Timothee Chalamet interpretará a Bob Dylan en nueva biopic

Timothee Chalamet ya se encuentra listo para interpretar a Bob Dylan en la próxima biopic que dirigirá James Mangold, el creador de 'Walk the line' (2005), filme sobre la vida de Johnny Cash.

De acuerdo con medios internacionales, el director aseguró que el protagonista de 'Bones and all' (2022) cantará los temas de Dylan en lugar de usar grabaciones.

"Por supuesto", aseguró el cineasta encargado de filmes como 'Indiana Jones 5' (2023); 'Logan' (2017) e 'Inocencia interrumpida', de 1999.

Historia

La producción cuenta con tres años de realización y se ha retrasado debido a que se busca que Chalamet se prepare para el papel con clases de canto, ya que la voz de Dylan es peculiar.

"Es un gran momento para la cultura americana, la historia de un Bob Dylan de 19 años que llega a Nueva York con dos dólares en su bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años", comentó el director.

Esta no será la primera vez que el protagonista de 'Call me by your name' (2018) cante para una película, ya que lo hizo para 'A rainy day in New York' (Woody Allen, 2019), donde interpretó 'Everything happens to me' de Chet Baker.

Mira la escena aquí: