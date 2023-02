'The Whale' de Darren Aronofsky llega a las salas mexicanas

Poco a poco a México están llegando las películas que fueron nominadas en una o varias categorías en los premios Oscar, los cuales se realizarán en marzo. Y una de las producciones que pronto disfrutaremos en las salas de cine será The Whale, la cual es protagonizada por Brendan Fraser.

Aunque Brendan Fraser estuvo trabajando en otras producciones en años pasados, con The Whale es su regreso triunfal a Hollywood y sin duda lo hace en grande, ya que obtuvo una nominación a Mejor Actor por su trabajo en esta película dirigida por Darren Aronofsky.

SADIE SINK. Ellie

Historia

El guion del filme corrió a cargo de Samuel D. Hunter, quien se inspiró en su propia historia contra la obesidad y está basada en su obra del mismo nombre. El guionista ha declarado que la producción no es una biopic.

En esta historia conocemos a Charlie, personaje al que le da vida Brendan Fraser, un hombre que pesa alrededor de 270 kilos e intenta reconectarse con su hija de 17 años después de que Charlie abandonara a su familia por su pareja gay, quién murió después y, tras esto, el protagonista se refugió en la comida por el dolor de haber perdido a su ser amado.

En entrevista con Movie Maker, Samuel D. Hunter declaró que adaptó su obra de teatro que escribió en el 2011 a un guion de cine y que, cuando comenzó a redactar The Whale, decidió añadir un poco de sus vivencias.

"Fue la primera vez en la que realmente pensé: Bien, voy a acceder a algunas cosas bastante personales de mi vida, y va a ser bastante crudo, y creo que no está precisamente de moda la forma en la que los sentimientos del personaje van a estar tan expuestos", relató.

Durante su vida vivió momentos complicados por su preferencia sexual y en la universidad comenzó a automedicarse con la comida, algo que ya hacía cuando era niño.

"Poco a poco fui capaz de encontrar sistemas de apoyo y terapia. Y entonces encontré a mi esposo, a quien conocí en 2005 y con quien he estado desde entonces. Fue un gran apoyo para mí".

El guionista dijo que escribió The Whale pensando en las personas que se pueden encontrar en lo que él vivió y creen que no hay una salida a los problemas. "Pensaba: ¿Qué pasa si esta es la historia de alguien que no encontró esa rampa de salida que yo sí encontré y no tiene más remedio que quedarse en mi ciudad natal?"

"Y eso es en gran parte lo que dio origen a la obra. Eso y el hecho de que en ese momento estaba enseñando escritura creativa a estudiantes universitarios de primer año".

Supuesta ´gordofobia´

En una entrevista con la BBC, Fraser y Aronofsky resaltaron que su trabajo busca abrir la mente de los espectadores sobre los problemas que a veces enfrentan las personas en estas circunstancias.

"Si pudiéramos abandonar el prejuicio contra aquellos que viven con obesidad sería un paso en la dirección correcta", señala Fraser.

"A menudo perdemos de vista que son seres humanos con pensamientos y sentimientos, y corazones y familias. Y es una historia que se desarrolla a puertas cerradas", añade.

El actor de 54 años, que estuvo apartado de las pantallas durante casi una década, también señala que en muchas ocasiones los trastornos de la alimentación inician por problemas afectivos a temprana edad.

HONG CHAU. Liz

"Ser hirientes unos con otros con lo que decimos causa problemas de salud en la vida real. Y parece que, de manera bastante simple, podemos hacer algo para cambiar eso", considera.

También ha defendido su trabajo de las críticas sobre su representación, debido a que el papel pudo haber sido para una persona real con esas características: "Aprendí rápidamente que se necesita alguien increíblemente fuerte dentro de ese cuerpo para ser esa persona."

"Eso me pareció apropiado, poético y práctico, todo a la vez", le dijo a la revista Vanity Fair.

Aronofsky ha buscado reenfocar el debate en la historia personal de Charlie y los problemas a los que se enfrenta.

"Esta película muestra que, como todo el mundo, todos somos humanos y que todos somos buenos, malos, defectuosos, esperanzados, alegres y tristes, y que hay diferentes colores dentro de nosotros", subrayó al diario Los Angeles Times.

La película recibió una gran ovación al ser presentada en el Festival de Cine de Venecia, donde Aronofsky fue premiado.

Fraser también ganó el Critics Choice Awards a mejor actor y ambos están en la disputa por ser nominados al Oscar.

TY SIMPKINS. Thomas

Gran candidata

Brendan, de 54 años, reaccionó a la noticia de su nominación a Mejor Actor de los Premios Oscar 2023 mediante un comunicado de prensa, en donde se mostró sumamente encantado y profundamente agradecido con la Academia por reconocer su actuación.

"No tendría esta nominación sin el director Darren Aronofsky, [el escritor] Samuel D. Hunter el extraordinario elenco y equipo que me dieron el regalo. Un regalo que ciertamente no vi venir, pero es uno que ha cambiado profundamente mi vida. ¡GRACIAS!", compartió.