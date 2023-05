¿Tendrás suerte hoy? Esto dice tu horóscopo

ARIES

Hablar sobre las cosas que te gustan y demostrar cierta pasión por ello, es una de las cosas que tu pareja gusta de ti, sin embargo, muchas veces te enfocas más en tus gustos y dejas de prestarle atención a tu pareja, esto debe de cambiar pues de lo contrario tu ser amado podría alejarse. Demostrar qué has aprendido de los errores es una de las mejores cosas de tu persona.

TAURO

Cuando esa persona no te ha correspondido de la forma en la que esperabas, debes aceptar sus razones y darte cuenta que cada corazón es un enigma que no eres capaz de resolver; aprende a soltar y a darte cuenta que hay más peces en el agua. Las tendencias astrales señalan que este día tu sensibilidad estará a flor de piel por lo que debes evitar confrontaciones y dejarte llevar por la nostalgia.

GÉMINIS

Va siendo momento de que tengas una actitud firme sobre todo para salir de esa zona de confort en la cual te has establecido desde hace algún tiempo y que no te brinda cosas positivas a tu persona. Recuerda que lo barato sale caro y cuando se trata de cosas del trabajo no debes reducir los costos ya que esto hace que también la calidad baje, esto podría traerte problemas.

CÁNCER

Al estar en pareja el crecimiento debe ser mutuo, parte de esto tiene que ver con el amor que se tienen el amor al otro; recuerda no repetir patrones de tus relaciones pasadas pues esto sólo te traerá conflictos y abrirán brechas entre tu pareja actual y tú. El futuro debe ser una de tus prioridades sobre todo cuando se trata de temas de salud, tener un colchón económico puede ayudar ante cualquier eventualidad que se te presente.

LEO

Algo que debes tener muy definido es el camino que deseas optar por llevar con esa persona recuerda que no hay respuesta a este sentimiento que tienes hacia ese alguien que te haya llamado la atención, lo importante es mantener un paso firme siempre hacia adelante e ir por el camino correcto. El ayer es algo con lo que debes aprender a lidiar sobre todo porque te ha dejado muchas enseñanzas.

VIRGO

Para ayudarte a sacar todas estas tensiones que has acumulado a lo largo de la semana y las cuales con el paso del tiempo se van convirtiendo en estrés, puedes ocupar la música como una herramienta para soltar todo aquello que te has guardado, ya sea a través de actividades como bailar o cantar. Este fin de semana no te quedes en casa y salgo con los amigos a disfrutar de una tarde agradable.

LIBRA

El amor debe de ser una de sus grandes prioridades en tu vida, sobre todo si se trata del amor a uno mismo que muchas veces es el que de verdad importa. Contener tus emociones es una estrategia que lo único que te va a hacer es sentirte mal contigo mismo e incluso puede llegar a causar incomodidad, es mejor que expreses lo que sientes o lo que estás viviendo en este momento.

ESCORPIO

En el amor una de las cosas que debes evitar hacer es apresurar las conexiones, tómate tu tiempo para conectar con esa persona y conocerla más a fondo; cuando haces esto existen mayores probabilidades de avanzar. Tus sueños pueden servirte de guía para hablarte sobre algunas situaciones que se te presentarán en los próximos días.

SAGITARIO

Tus experiencias pasadas pueden hacerte dudar sobre lo que estás viviendo actualmente en cuestiones de amor, recuerda que de éstas solo se deben tomar algunas enseñanzas que puedas poner en práctica sobre todo para no herir a tu ser amado. Cuidar de tu salud debe ser de vital importancia, procura dejar de lado todas aquellas bebidas que no te aporten nada y sustituyelas con agua.

CAPRICORNIO

Debes bajar el ritmo que has puesto en lo laboral procura detenerte a pensar un poco sobre lo que deseas obtener, y es que cuentas con una gran capacidad y habilidad para llevar a cabo varias actividades las cuales debes ver cómo algo de disfrute en lugar de obligación. Tener un cambio positivo en tu persona te ayudará mucho a llenarte de energía y mantenerte optimista.

ACUARIO

Detenerte a reflexionar sobre el amor te va a hacer darte cuenta de qué tanto estás dispuesto a dar a la otra persona; cuando no existe conexión alguna lo mejor es dejar de forzar las cosas y alejarse de todo aquello que no tiene un futuro. Cuando se trata de cuidar de ti mismo tiendes a ser una persona muy dedicada, sigue así y notarás resultados positivos en tu cuerpo.

PISCIS

Tu cuerpo necesita que comiences a hacer un poco de ejercicio, va siendo tiempo que dejes de postergar esta actividad física, la mejor forma de mantener tu cuerpo en movimiento es que salgas a dar una caminata por lo menos 15 minutos al día. Abre los ojos porque esa persona que te gusta lo único que está haciendo es usarte para llenar el vacío que le dejó su relación pasada.