Tarantino no quiso a Jonny Depp en Pulp Fiction; revela motivo

En 1994 Quentin Tarantino pasó la historia del cine con Pulp Fiction y el cineasta reveló que rechazó tener a Johnny Depp en la cinta.

"No sabía exactamente quién quería que hiciera este o aquel papel, así que escribí una lista gigante con un montón de nombres. Quería que todos fueran aprobados previamente y no sabía si iba a funcionar, si me gustaría trabajar con la persona o incluso si haría un buen trabajo, pero quería que los aprobaran", rememoró.

Durante una aparición en el podcast 2 Bears, 1 Cave, Tarantino narró lo difícil que fue el proceso de casting de Pulp Fiction, recordando que el productor Mike Medavoy quería a Johnny Depp para el rol de Pumpkin. Sin embargo, Depp era la tercera opción de Tarantino para ese papel, por detrás de Christian Slater y Tim Roth.

El estudio cuestionó las dos primeras opciones de Tarantino, por lo que el director preguntó a Medavoy: "¿Crees que el hecho de que Johnny Depp interprete el papel de Pumpkin en esta película, en la escena inicial y la escena final, sumará tanto a la recaudación?".

"No añadirá un centavo, pero me haría sentir mejor", contestó el productor, que finalmente aceptó la petición de Tarantino y permitió que fichara a Roth, con quien había trabajado previamente en Reservoir Dogs. Pulp Fiction habría sido una oportunidad única de ver trabajando juntos a Depp y Tarantino, que hasta la fecha no han coincidido en una producción.

Pulp Fiction se llevó el Oscar a mejor guion original y se convirtió en una de las cintas más destacadas de la filmografía del director.

Su reparto de lujo incluye a estrellas como John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis y Harvey Keitel y, tal como ha contado el cineasta, podría haber contado también con Johnny Depp.