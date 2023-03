Shaw Méndez enloquece a sus fans; visitó plaza comercial en la CDMX

Cientos de fans del cantante, compositor y modelos Shaw Méndez, se dieron cita en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, con la intención de tener cerca a su ídolo. El cantante asistió a la plaza para ir a la tienda de Tommy Hilfiger, como parte de su nueva colección primavera-verano 2023.

Shaw, se mostró muy sorprendido por la cantidad de personas asistidas para verlo, quienes, además, portaron carteles en el que dejaban ver el afecto que sienten hacia el cantante: "May I Be Your Señorita? (¿Puedo ser tu señorita?)", haciendo referencia a la conocida canción que tiene con su expareja Camila Cabello, y otras de bienvenida con la bandera mexicana, así como fotografías, discos y flores.

Tras horas de espera en una larga fila para ver al intérprete de Treat You Better, los fans lograron tomarse fotos con él. Por su parte, quienes no alcanzaron pase para acceder al evento, se conformaron con verlo desde los balcones de la plaza.

Minutos antes, el cantante dijo al interior de la tienda: "¿Ustedes ya salieron? ¡Estoy temblando!".

Y es que, durante la espera, sus seguidores se encargaron de repetir su nombre una y otra vez: "¡Shawn, Shawn!".