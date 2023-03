Sharon Stone revela: perdió mitad de su fortuna por crisis bancaria en EU

Sharon Stone reveló que fue una de las víctimas del colapso de Silicon Valley Bank (SVB), declarado en bancarrota en Estados Unidos.

Al participar en la gala de recaudación de fondos de la fundación Women´s Cancer Research, en Beverly Hills, California, la actriz confesó que debido a la crisis bancaria en Estados Unidos perdió la mitad de su fortuna.

"Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto bancario, y eso no significa que no pueda ayudar. No es un momento fácil para ninguno de nosotros", dijo entre lágrimas al pronunciar un discurso en la gala en la que recibió el Premio al Valor.

Silicon Valley Bank se declaró oficialmente en bancarrota el pasado 17 de marzo para acogerse al Capítulo 11 y buscar compradores para sus activos. El cierre de este banco se convirtió en el mayor colapso desde 2008, cuando el Washington Mutual quebró durante la crisis financiera.

La actriz era una de las artistas más ricas del mundo y de las mejores pagadas en Hollywood, con una fortuna valuada en más de 50 millones de dólares, la cual se redujo por el colapso de SVB y la posterior caída de Signature Bank.

"Este es un momento difícil en el mundo, pero no quiero que ningún político me diga lo que puedo y no puedo hacer, que me diga lo que puedo y no puedo vivir y cuál es el valor de mi vida y cuál no es. Así que levántate. Levántate y di lo que vales, te reto. Eso es lo que es el coraje", concluyó la actriz su discurso, con lo que se ganó una ovación.

Sharon Stone se refirió también a las pérdidas personales que ha tenido como la muerte de su hermano menor Patrick Stone.

"Mi hermano acaba de morir y eso no significa que yo no esté aquí. No es un momento fácil para ninguno de nosotros", dijo la actriz sobre Patrick Stone, quien murió en febrero a los 57 años de un paro cardiaco.